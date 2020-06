Il quesito è sempre lo stesso, è più salutare il burro o la margarina? Quale di questi due è meglio usare in cucina? Intanto partiamo da una regola base: non eccedete mai in nessuno di questi due cibi. I grassi saturi del burro e gli acidi grassi trans della margarina non sono salutari. Potrebbero infatti aumentare il rischio di alcune forme tumorali o di patologie cardiovascolari. Nonostante ciò, in alcuni piatti vanno usati. Quindi cerchiamo di capire se è più salutare il burro o la margarina. Il parere degli esperti.

Il burro

Partiamo col difendere il burro. Si tratta di un cibo che viene spesso accantonato per l’alto contenuto di colesterolo. Ma, a sua discolpa, possiamo dire che la presenza di sostanze grasse protettive, mitiga l’assorbimento del colesterolo. Il burro contiene vitamina A. Questo elemento è indispensabile per la salute della pelle. Inoltre contiene anche la vitamina D, fondamentale per le nostre ossa.

È sicuramente vero che il burro contiene in prevalenza grassi saturi. Ma questi grassi sono anche facilmente digeribili. E pare che alcune componenti grasse (come l’acido linoleico coniugato) siano anticancerogene!

La margarina: siamo proprio sicuri faccia così bene?

La margarina è composta in modo un po’ diverso. A sua difesa possiamo dire che è priva di colesterolo. I suoi grassi sono di origine vegetale (palma, girasole o soia) e contiene meno grassi saturi del burro. C’è però un’importante annotazione da fare. Avete presente la consistenza solida della margarina? Ecco, per ottenere quel tipo di solidità a temperatura ambiente, ci sono dei processi che alterano la composizione della margarina. Tra questi, il più comune è l’idrogenazione. Con l’aggiunta di alcuni atomi di idrogeno, i grassi insaturi della margarina diventano saturi. Questo ne cambia ovviamente la consistenza.

I nuovi processi per rendere la margarina salutare funzionano?

Date le conseguenze dannose dell’idrogenazione, si è optato per altri metodi produttivi. Tra questi il frazionamento, che isola la frazione satura dell’olio vegetale separandola dalle altre parti. Altro metodo molto usato è l’interesterificazione. Consiste in una redistribuzione degli acidi grassi nei trigliceridi. I grassi vengono così riassemblati, e le molecole ottenute hanno una percentuale di grassi saturi più alta.

Ma si tratta davvero di processi salutari? Se ci pensate, gli oli vegetali tipici della margarina vengono comunque raffinati. E questo in modo inevitabile si ripercuote sulla qualità del prodotto.

Quindi è più salutare il burro o la margarina? Il parere degli esperti

Secondo gli esperti, è il burro a vincere questo incontro. In una dieta varia ed equilibrata, il burro può essere consumato in modo moderato. Nessuna eliminazione drastica quindi, ma solo accortezza. In questo modo ci prenderemo cura della nostra salute!