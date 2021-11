Siamo in pieno autunno e manca ancora più di un mesetto all’arrivo dell’inverno. Le temperature si aggirano intorno ai 15 gradi con picchi alti e bassi, pur senza il freddo tipico di gennaio e febbraio.

Ciò significa che dobbiamo approfittarne e sfoggiare i nostri capi non eccessivamente pesanti, finché il clima ce lo consentirà. Cos’è che possiamo indossare ancora adesso, evitando di congelare ma senza morire dal caldo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Noi abbiamo in mente un capo d’abbigliamento femminile molto particolare, che le donne amano e odiano allo stesso tempo. Un accessorio necessario nel momento in cui le temperature cominciano ad abbassarsi. A cosa ci riferiamo? Ai collant ovviamente, ma non i classici che tutti conosciamo, bensì di un tipo molto particolare.

È più comodo dei pantaloni e incredibilmente sexy questo capo d’abbigliamento da sfoggiare negli ultimi sprazzi d’autunno

In un precedente articolo abbiamo parlato dei modelli più in voga quest’autunno, tra cui quelli a fantasia. In quel caso, però, ci riferivamo ai modelli spessi e pesanti, adatti ai giorni molto freddi. Oggi, invece, ci concentreremo su un tipo diverso, velato e con scritte di vario genere.

Proprio per la collezione di questa stagione, il noto marchio Calzedonia ha proposto un modello originale, con lo Skyline di varie città internazionali. Allo stesso modo, anche Tezenis ha lanciato un nuovo modello con la scritta “Ti amo” in diverse lingue. In entrambi i casi non si superano i 40 DEN, perfetti per questo clima, ma non anche quando si scende sotto i 5 gradi.

Inoltre, tante donne preferiscono i collant velati a quelli più spessi, perché donano il bellissimo effetto vedo non vedo.

Non solo scritte

Proprio così, non solo scritte, perché le fantasie sono veramente infinite.

Negli ultimi tempi, vanno di moda i collant con vari disegnini e simboli. Si tratta dell’effetto tatuaggio che troviamo specialmente nei modelli da 20 DEN. Un tempo apprezzato soprattutto dalle ragazze, negli ultimi anni anche le meno giovani sembrano adorarle.

Ne possiamo trovare di ogni tipo, da quelli tempestati di disegni a quelli con uno o due simboli stampati su un punto della gamba.

Tuttavia e nonostante la loro bellezza, c’è chi crede ancora che i collant siano scomodissimi. Se questo era vero in passato, non lo è più adesso, grazie ai nuovi modelli morbidi in vita e non troppo stretti sulle gambe.

Ecco perché diciamo che è più comodo dei pantaloni e incredibilmente sexy questo capo d’abbigliamento da sfoggiare negli ultimi sprazzi d’autunno. Abbiamo ancora tempo per sfruttare i nostri vestitini perfetti per questo clima, perché non approfittarne?