Avere in casa un amico a quattro zampe è una delle più grandi gioie della vita. I cani ci tengono compagnia, ci fanno ridere e ci aiutano a mantenere uno stile di vita sano, a uscire più spesso, e persino a fare nuove conoscenze.

La vita con un amico a quattro zampe, però, non è tutta rose e fiori. Soprattutto in certi periodi dell’anno. La maggior parte dei nostri amici a quattro zampe, infatti, fa la muta due volte all’anno. Questo accade anche ai cani che vivono in casa, non soltanto a quelli che passano la maggior parte del tempo all’aperto.

La durata della muta e quantità di pelo perso è anche influenzato dalla razza, ma quasi tutti i cani ne perdono parecchio in primavera e in autunno. Ma come evitare di avere la casa completamente invasa di peli? Ecco qualche consiglio utile.

È periodo di muta per il nostro cane, ecco qualche trucco per limitare i peli in casa

La muta dei cani avviene due volte all’anno, in primavera e in autunno. Generalmente dura circa due o tre settimane. Specialmente se il nostro cane ha molto sottopelo, la quantità di peli persi può essere veramente massiccia. Anche un cane di piccole dimensioni può spargere peli per tutta la casa, e sembrano sempre moltiplicarsi. Ma ci sono alcune precauzioni che possiamo prendere per limitare i danni.

È imprescindibile la spazzolatura quotidiana con strumenti adatti

La prima regola è quella che tutti conosciamo: dobbiamo spazzolare il cane quotidianamente. Specialmente durante la muta, è importantissimo compiere questa operazione tutti i giorni.

Saremo stupiti dalla quantità di peli morti che rimarranno sulla spazzola. Attenzione però: è fondamentale utilizzare una spazzola specifica per cani. Quelle per umani non sono adatte al nostro amico canino.

Se il nostro cane ha il sottopelo, dobbiamo anche acquistare una spazzola specifica per sottopelo, che ha i denti più lunghi e uncinati della spazzola normale. Estrarremo quantità impressionanti di lanugine dal mantello del nostro amico.

Teniamo a portata di mano un rullo adesivo

Anche con il regime di spazzolatura più efficiente del mondo, qualche pelo finirà su tappeti e divani. Per questo è importante tenere sempre a portata di mano uno strumento geniale: si tratta del rullo adesivo per raccogliere i peli. Si trova in tutti i negozi di articoli per animali.

