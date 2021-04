È per questo motivo che la fortuna aiuta gli audaci

La cultura italiana è piena di proverbi. Diversi motti si tramandano di generazione in generazione. Molti svelano delle verità assolute, altri cercano di metterci in guardia da alcuni pericoli. La psicologia si è occupata da vicino di tale tematica. I detti sono l’espressione di una collettività che vive in ciascun individuo.

Un celebre proverbio afferma che la fortuna aiuta gli audaci. Cosa significa? Questa convinzione ha un riscontro concreto nella realtà? Perché si dice così? Ci si occuperà proprio di questo argomento nell’articolo.

Audentes fortuna iuvat

La cultura popolare sostiene fermamente che la fortuna aiuta gli audaci. Ma da dove ha origine questa affermazione? Il primo ad usarla è il grandissimo poeta Virgilio nell’Eneide. Il verso in questione è incompiuto, ma il senso della frase è chiarissimo.

Dopo il magistrale uso che ne fa il vate latino, il detto ha assunto una valenza molto profonda. Si utilizza nei momenti di difficoltà per infondere coraggio. Invita le persone a non cedere e a continuare nel loro cammino nonostante le avversità. È un vero e proprio inno alla resilienza. Se ci si rimbocca le maniche, il destino sarà dalla nostra parte.

Tale incoraggiamento è anche un invito ad essere assertivi e a prenderci ciò che ci spetta. Senza prevaricare l’altro ma con responsabilità e risolutezza.

Ma è vero ciò che si dice? Il proverbio rispecchia la realtà?

È per questo motivo che vedremo che la fortuna aiuta gli audaci.

L’uomo è l’unico responsabile del proprio destino

Quindi è proprio vero che la fortuna aiuta gli audaci? Sicuramente c’è del vero in questa affermazione. Le persone che si mettono in gioco hanno più possibilità di raggiungere i propri obiettivi. Chi ha il coraggio di osare riesce a cogliere le occasioni più importanti. Sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Un atteggiamento aperto e assertivo è alla base di ogni grande impresa.

È necessario ricordare che ogni uomo è artefice del proprio destino. Ognuno è il responsabile delle azioni che mette in atto e dei risultati che raggiunge.

La fortuna è in mano agli audaci.