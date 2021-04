La cura delle piante non va sottovalutata. Esse hanno bisogno di tanto sole e tanta acqua per diventare rigogliose. Certo, se le trattiamo nel modo giusto vedremo dei risultati davvero magnifici, che faranno invidia a tutti gli ospiti. Ma l’impresa non è così semplice.

Per cui, bisogna trovare sempre dei metodi per migliorarsi. Ed anche una volta che li impariamo, spesso non bastano. Perché c’è una domanda a cui è difficile trovare risposta: come fare se andiamo in vacanza per qualche giorno? Rischiamo di mettere in pericolo la salute delle piantine, non innaffiandole tutti i giorni.

Per fortuna, c’è un’ottima maniera di risolvere la situazione. È pazzesco ma questo geniale metodo permette di bagnare le piante anche quando non siamo in casa.

Basta un po’ di ingegno

Abbiamo bisogno di due semplicissimi ingredienti per mettere in pratica il nostro metodo. Il primo è costituito da un po’ di tovaglioli di carta. Il secondo è qualche bicchiere pieno d’acqua. Teniamo inoltre a portata di mano tutti i vasi che dobbiamo bagnare.

A questo punto, possiamo metterci al lavoro. Prendiamo i tovaglioli e apriamoli. In modo che sia il più lungo possibile. Ora arrotoliamoli, così da formare delle lunghe “corde” di carta.

Adesso prendiamo uno dei nostri vasi, ed eseguiamo il nostro trucco.

Ecco cosa fare

Prendiamo il tovagliolo arrotolato, ed intingiamo un’estremità nel bicchiere d’acqua. L’altra estremità invece andrà messa nel vaso, il più vicino possibile alla pianta.

Ed ecco che vedremo l’incredibile effetto: il tovagliolo assorbirà l’acqua, e la porterà sul vaso, bagnando la pianta. Se poi riempiremo il bicchiere per bene, questo effetto durerà svariati giorni. Garantiremo così per lungo tempo una bella umidità al nostro vaso, che salverà la vita alla pianta. Ripetiamo lo stesso procedimento su tutti i vasi ed il gioco è fatto.

