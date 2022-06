La culinaria italiana possiede una varietà ed un’originalità uniche al Mondo. Per questo motivo siamo apprezzati all’estero e tutti vorrebbero carpire i nostri segreti per avere un cibo così gustoso. Dalla polenta alla pasta, passando per i vini e i dessert, ogni Regione possiede piatti e preparazioni tipici. Oggi vogliamo parlare di un piatto a base di pesce tipico di una zona del centro Italia. Perché è pazzesco, ma pochi italiani conoscono questo piatto abruzzese apprezzato in tutto il Mondo.

Un piatto originale in una versione unica

Una delle preparazioni più tipiche del Mare Adriatico è il brodetto. Questa zuppa a base di pesce potrebbe essere descritta come una minestra con pezzi di pesce e di verdure, da sorseggiare come primo piatto. Realizzata seguendo diverse ricette, anche in base alla disponibilità stagionale del pesce, il brodetto è un piatto immancabile in ogni ristorante di pesce.

Ma oggi vogliamo parlare di una variante speciale di questa zuppa, tipica lungo la costa vastese. Stiamo ovviamente parlando del brodetto alla vastese, che a differenza degli altri brodetti non contiene né brodo né soffritto ed è ancora più semplice nella preparazione.

Il brodetto alla vastese contiene diversi tipi di pesce, che sono cotti a lungo assieme alla salsa di pomodoro. Il pesce si cucina intero e non si gira mai in pentola.

È pazzesco ma pochi italiani conoscono questo piatto abruzzese a base di pesce che ha conquistato l’America con il suo sapore unico

Per questa preparazione vengono utilizzati pesci costosi come gli scampi, i gamberi e le sogliole, accanto a pesci meno pregiati come la seppia, lo scorfano e la tracina e diverse varietà di pesce azzurro. Gli ingredienti variano in base alla stagione: è proprio per questa variabilità che questo piatto è così speciale.

Forse è proprio per queste caratteristiche uniche che il brodetto alla vastese è stato inserito in una lista di 100 cibi da mangiare prima di morire pubblicata nel 2015 dal New York Times. La celebre critica gastronomica americana Mimi Sheraton ha infatti reputato questa zuppa abruzzese uno dei piatti più buoni ed originali che esistano.

Concludiamo consigliando di provare questo piatto tipico abruzzese, che è ancora poco noto fuori dai confini della Regione. Non ce ne pentiremo e capiremo il perché di questa fama internazionale.

