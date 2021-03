Gli oggetti più comuni che abbiamo in casa possono permetterci di ottenere risultati davvero pazzeschi. In un articolo precedente abbiamo ad esempio consigliato un modo originalissimo per usare le bottiglie di plastica nell’orto. Ma ci sono tante altre cose che si possono fare e che migliorano istantaneamente la nostra casa o il nostro giardino. Oggi in particolare vedremo che è pazzesco come una patata può dare nuova vita a dei vecchi tovaglioli.

Un’opera d’arte velocissima

La prima cosa da fare è procurarsi dei tovaglioli bianchi. Vanno bene soprattutto quelli vecchi e che stiamo quasi pensando di buttare, ma anche quelli nuovi gioveranno di questo metodo.

Ora, procuriamoci una o più patate. Una volta finito il lavoro esse saranno da buttare, quindi è meglio se le prendiamo un po’ vecchie, che comunque non mangeremmo. È sempre meglio evitare gli sprechi alimentari, quindi sarebbe un peccato buttare delle patate nuove.

Una volta fatto, abbiamo ancora bisogno di un ingrediente: una vernice per tessuti. Possiamo prenderne di un solo colore oppure molteplici. In rete si possono comprare un sacco di barattoli piccoli e dai molteplici colori, che fanno proprio al caso nostro. Ora possiamo iniziare a lavorare: alla fine, otterremo dei tovaglioli coloratissimi.

Ecco il procedimento

Il primo step da seguire è tagliare le nostre patate, a metà oppure a fette. Questo è un punto importante: usiamo un coltello ben affilato, che ci permetta di avere fette con superfici pulite e non irregolari.

Ora, prendiamo i tovaglioli e stendiamoli sulla carta di giornale, per evitare di sporcare il tavolo. Prepariamo una tavolozza (va bene qualsiasi superficie piatta) e mettiamoci su il colore (o i colori). Intingiamo la fetta di patata nella vernice, e “stampiamola” sul tovagliolo, tenendo premuto con dolcezza per due o tre secondi. Ripetiamo per quante volte vogliamo, variando con i colori e con il diametro delle fette per un risultato più originale.

Una volta fatto, lasciamo asciugare ed avremo dei tovaglioli che sembreranno nuovissimi. È pazzesco come una patata può dare nuova vita a dei vecchi tovaglioli.