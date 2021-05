Non tutti sono attenti ai valori nutrizionali degli alimenti che consumano abitualmente e spesso non leggono neanche gli ingredienti presenti nei prodotti che acquistano. Tuttavia chi ama il tonno in scatola deve tener conto della presenza del sale per valutare la frequenza con cui inserirlo nella dieta alimentare. Si tenga presente che ogni scatoletta contiene 0,4 grammi di sale all’incirca pari al 10% della dose quotidiana che non si dovrebbe superare. Allo stesso modo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda agli adulti di non consumare più di 340 grammi di tonno a settimana. Inoltre conviene prestare attenzione a quale tipologia di tonno privilegiare soprattutto se si segue in regime alimentare ipocalorico. E ciò perché è pazzesca la differenza di calorie tra il tonno al naturale e sott’olio e quanti grassi contiene una scatola di 80 grammi.

Sebbene il consumo di pesce sia preferibile all’abitudine di mangiare carne bisogna informarsi adeguatamente per evitare errori grossolani. I pesci di grossa stazza solitamente contengono una percentuale più alta di mercurio, metalli pesanti e plastica. Inoltre vi sono pesci assai ricchi di grassi che potrebbero compromettere lo stato di salute dei soggetti che soffrono di ipercolesterolemia e patologie cardiovascolari. A tal proposito, “Ecco quali tipi di pesce mangiare con il colesterolo cattivo alto e cosa fare con salmone e spigola, calamari e cozze”. Una corretta informazione aiuta a prevenire abitudine sbagliate che alla lunga portano ad accumulare peso e ad affaticare l’apparato cardiocircolatorio. D’altronde davvero è pazzesca la differenza di calorie tra il tonno al naturale e sott’olio e quanti grassi contiene una scatola di 80 grammi.

È pazzesca la differenza di calorie tra il tonno al naturale e sott’olio e quanti grassi contiene una scatola di 80 grammi

Purtroppo non è possibile scegliere con leggerezza se consumare tonno al naturale o sott’olio. E ciò perché nel tonno sott’olio è presente una percentuale maggiore di grassi e una quantità doppia di calorie. Nello specifico in una scatoletta di tonno al naturale la percentuale di grassi è pari all’1% mentre in quello con olio arriva al 10%.

L’apporto calorico del tonno al naturale si attesta attorno a 100/120 calorie, mentre oscilla tra 190 e 220 in quello sott’olio. Si tratta di una differenza rilevante che certamente non può trascurare chi si sottopone ad una dieta dimagrante. Anche perché in 100 grammi di tonno sott’olio sono presenti all’incirca 8,21 grammi che invece scendono a soli 0,82 in quello al naturale. Prima di privilegiare il consumo del tonno al naturale rispetto a quello sott’olio si consiglia di prendere in esame altri fattori. Ciò perché nel tonno al naturale la presenza di una maggiore quantità di sale potrebbe creare problemi a chi segue una dieta iposodica.

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)