Con il caldo torrido alle calcagna, non c’è niente di meglio che rinfrescarsi il palato con un bel dolce freddo. Ovviamente, in questo periodo ad andare per la maggiore è il gelato. Una preparazione che sembrerebbe risalire addirittura al 2000 a.C., quando in Cina si realizzava l’antenato del gelato moderno. Una ricetta ottenuta con una miscela di riso stracotto, latte e spezie che venivano solidificate immergendola nella neve. Oggigiorno, i gusti di gelato tra cui scegliere sono quasi infiniti. Per chi non ama i gelati confezionati ma non vuole rinunciare alla bontà di questo dolce, può tranquillamente farlo a casa in 2 minuti e persino senza gelatiera. Difatti, alcune ricette sono leggere, veloci e anche senza zucchero.

Per gli amanti del caffè, arriva una ricetta favolosa. È pazzesca la crema di caffè senza panna che sta spopolando in queste ultime settimane. D’altronde, basta una giornata soleggiata per far venir voglia di assaporare questo cremoso dolcetto al cucchiaio.

La ricetta che prepareremo di seguito, non è una novità, tuttavia ogni anno impazza sul web per la sua facilità di preparazione. Il segreto di questa crema è l’acqua. Un ingrediente così semplice ma fondamentale per la buona riuscita della ricetta.

Ecco tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

250 ml acqua (ghiacciata);

15 g caffè solubile;

160 g zucchero a velo, possibilmente vanigliato.

È pazzesca la crema di caffè senza panna che sta spopolando sui social, si prepara con 3 ingredienti e in soli 3 minuti

Come dicevamo in precedenza, l’acqua è fondamentale per ottenere un ottimo risultato. L’acqua deve essere ghiacciata. Quindi, si consiglia di riporne una bottiglia prima nel frigo per tutta la notte e poi far congelare in freezer una ventina di minuti prima dell’utilizzo. (Per facilitare quest’ultima operazione, si consiglia di versare l’acqua in una ciotola d’acciaio o di plastica prima di lasciarla congelare in freezer.

Per realizzare la crema, inserire l’acqua ghiacciata, il caffè solubile e lo zucchero a velo in un frullatore e montare gli ingredienti. Dopo un paio di minuti, il composto diventerà spumoso. Montare per 5 minuti per creare una crema più densa. Poi, versare nei bicchierini e aggiungere una spolverata di cacao amaro prima di servire. Questa crema si può conservare in frigo per poco tempo (al massimo per un giorno). Poi, la crema diventerà molto più liquida e il carattere cremoso sparirà.

