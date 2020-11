È partita la riscossa di un titolo petrolifero che potrebbe raddoppiare il suo valore. È questo il titolo del film che descrive l’attuale situazione su Saras. Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte in passato, il titolo dopo una discesa senza sosta che lo ha portato ad aggiornare continuamente i minimi storici, sembra essere sul punto di ripartire. Gli ultimi trenta giorni, infatti, hanno visto una performance eccezionale che ha portato Saras a guadagnare circa il 30% e a fare meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Anche per gli analisti il titolo azionario in esame è molto interessante. Il consenso medio, infatti, è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Il fair value di Saras e il price to book ratio confermano lo stesso livello di sottovalutazione.

È partita la riscossa di un titolo petrolifero che potrebbe raddoppiare il suo valore. Ecco i livelli da monitorare con attenzione secondo l’analisi grafica

Saras (MIL:SRS) ha chiuso la seduta del 19 novembre invariato rispetto alla seduta precedente, a quota 0,573 euro .

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e al momento è diretta verso il II obiettivo di prezzo in area 0,636 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 0,7475 euro.

Segnali negativi si avrebbero solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 0,5255 euro.

Time frame settimanale

Le settimana scorsa e quella in corso potrebbero essere quelle della svolta. Come si vede dal grafico, infatti, stanno rompendo le prime resistenza che si trovano lungo il cammino che porta a valori superiori alla soglia psicologica di 1 euro. Da questo punto di vista il segnale del BottoHunter in formazione potrebbe essere molto importante.

Tuttavia il livello chiave da superare per poter poi ambire a obiettivi più importanti passa per area 0,639 euro (I obiettivo di prezzo). L’incapacità di rompere in chiusura di settimana questo livello potrebbe far scattare prese di beneficio.

Time frame mensile

Come ovvio che sia la proiezione in corso è ribassista e ha già raggiunto il suo II obiettivo di prezzo obiettivo di prezzo in area 0,3318 euro. Come si vede dal grafico il mese di novembre potrebbe segnare la svolta per il titolo. Una chiusura mensile superiore a 0,555 euro, infatti, aprirebbe le porte per un rialzo almeno fino in area 0,904 euro. Nel caso di rotture mensili superiori a questo livello, poi, si aprirebbero le porte a un rialzo fin su i massimi del 2019 in area 1,8 euro.