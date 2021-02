Lo smog della città sul viso ha un effetto di precoce invecchiamento cellulare. Infatti, oltre ad avanzare la comparsa delle rughe, rende il viso spento, disidratato e duro. Per questo motivo è l’ora di proteggere la pelle del viso dallo smog con queste creme. Alcune si possono presentare come creme idratanti, altre come schermi protettivi e altre ancora come dei sieri da usare solo di notte.

Ora vedremo una crema specifica per ogni categoria di prodotto. È molto importante proteggere la pelle dallo smog. Su The Lancet Planetary Health è stata pubblicata una lista delle città europee più inquinate, e alcune di queste si trovano anche in Italia. Questo vuol dire che è l’ora di proteggere la pelle del viso dallo smog con queste creme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La Zero Smog di VeraLab

La Zero Smog di VeraLab dell’Estetista Cinica è una crema leggerissima da mettere sul viso quotidianamente. Aiuta a proteggere e idratare la cute rendendola più compatta e liscia. Inoltre è fantastica contro lo smog grazie ad un complesso probiotico. La Zero Smog si applica mattina e sera dopo la normale detersione. Se però si ha una pelle molto secca, questa crema non è molto adatta.

UV Plus Anti-Pollution di Clarins

Forse la crema anti smog più acquistata di sempre. La Clarins si conferma così essere un’ottima azienda nel campo della cosmesi. Questa crema al suo interno presenta una protezione solare SPF 50 ed è ottima per mantenere la pelle giovane e bella. Sulla pelle risulta molto leggera e fresca. Questa si applica alla fine come tocco finale di protezione, dopo aver applicato una crema idratante.

Siero Detox Notte di Korff

Questo di Korff invece è un gel e non una crema. Il siero detox va applicato sul viso prima di andare a dormire. Di notte, quando è in atto maggiormente il ricambio cellulare, il gel purificherà le cellule della pelle da tutte le tossine assorbite durante la giornata. Questo siero va applicato sulla pelle pulita e asciutta, dopo aver fatto la quotidiana pulizia del viso.

Approfondimento

Gli ingredienti da usare per avere una pelle giovane e luminosa sempre.