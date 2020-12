Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tante persone parlano da sole. In bagno, in auto, per strada, in ufficio. Insomma, ogni occasione è buona per farlo. Ma sarà davvero così normale?

Gli psicologi si sono a lungo interrogati sulla questione e sono giunti alla conclusione che è normale parlare da soli.

I motivi per cui in tanti (se non tutti) lo fanno possono essere i più disparati.

Perché le persone parlano da sole

Parlare con se stessi può essere un modo per concentrarsi e riflettere meglio su qualcosa.

Si pensi allo studio. Ripetere ad alta voce per un esame o un colloquio aiuta a memorizzare meglio i concetti.

Infatti, chi non ha un compagno con cui studiare spesso ripete davanti ad uno specchio.

Oltre alla concentrazione e alla memorizzazione, parlare da soli può essere un modo per sfogarsi. Capita che non si abbia voglia di raccontare i propri turbamenti a nessuno per scarsa fiducia nell’altro o per altre ragioni. In questi casi l’unica persona con cui potersi aprire liberamente è una: se stessi.

Tuttavia, anche in questo come in tanti altri casi non esiste una risposta certa al cento per cento. Difatti, seppur si è detto che è normale parlare da soli, in alcune situazioni scatta un campanello di allarme.

In quali casi c’è da preoccuparsi

La mancanza di fiducia nelle persone può acutizzarsi al punto tale da trasformarsi in autoisolamento. E l’autoisolamento porta sofferenza, solitudine e talvolta anche depressione.

Alcune persone che parlano da sole con grande frequenza cominciano addirittura a sentire delle voci. Si tratta di vere e proprie allucinazioni uditive che rappresentano un importante allarme per chi ne soffre.

Questo tipo di allucinazioni si associa in diversi casi ad episodi paranoici, nello specifico in soggetti affetti da schizofrenia.

In realtà, gli esperti sostengono che non tutte le allucinazioni uditive sono sintomi di psicosi. Spesso si verificano in soggetti sani e non affetti da alcun disturbo psicologico.

Quindi, nessun problema se si parla da soli, ma attenzione ad alcuni e importanti segnali.