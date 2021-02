Siamo ormai abituati a porre attenzione a molti comportamenti dei nostri animali, che stiano in casa o in giardino. Questo per cercare di capire il loro stato di benessere fisico e mentale. Sarà capitato di notare in questo specifico caso, quanto tempo passa dormendo il nostro amico peloso. Magari ci si preoccupa perché lo si vede prendere sonno molto spesso e per molte ore. Ci viene allora un pensiero: ma è normale che il nostro cane dorma tanto? La risposta non è proprio semplice. Bisogna infatti comprendere i vari fattori che influenzano il sonno dei nostri amici pelosi.

L’età e la stazza

La prima cosa che bisogna sapere su questo argomento sono le variazioni medie delle ore di sonno in base all’età dei nostri cani. Se i nostri amici pelosi sono ancora cuccioli è normale che dormano moltissimo. Infatti in media i cuccioli dormono circa 18-20 ore al giorno. Sì, è un lungo periodo ma ricordiamo che essendo nella fase di crescita hanno bisogno di molto riposo.

Un’altra fascia di età che in media passa molte ore a dormire include i cani anziani. Questi infatti hanno bisogno di circa 16-18 ore per recuperare tutte le energie.

Chi invece dorme meno sono i cani adulti che arrivano alle 12-14 ore. Queste sono chiaramente durate medie. CIi sono altri fattori infatti oltre all’età che influenzano questi dati. La stazza del cane ne è un esempio. Infatti più i cani sono piccoli e vivaci più avranno bisogno di ore di sonno rispetto a quelli di taglia più grande.

Conta ovviamente anche l’attività fisica del nostro amico a quattro zampe: meno ne farà, meno energia consumerà, meno dovrà dormire. Nonostante questi altri dettagli, i valori di tempo che abbiamo descritto inizialmente sono degli ottimi punti di riferimento. Quindi è normale che il nostro cane dorma tanto? La risposta è sì, se rientra nei periodi indicati rispetto alla sua età.

I cicli del sonno

Abbiamo visto che in ogni caso sono molte le ore che i nostri cani dedicano al riposo. Ovviamente questi periodi di sonno non sono contigui. Questo per esigenze fisiologiche o per distrazioni esterne che fanno svegliare continuamente i nostri amici pelosi. Questo già farebbe capire perché li vediamo svegliarsi e addormentarsi di continuo. Ma c’è dell’altro ovvero i nostri animali hanno cicli del sonno molto più brevi rispetto ai nostri. L’uomo infatti ha un ciclo del sonno di circa 90 minuti mentre quello di un cane è di soli 20 minuti. Non dobbiamo quindi preoccuparci se fa continui pisolini perché quelle ore di sonno sono divise in tanti brevi cicli. Anche questo può sicuramente aiutare a rispondere alla domanda: è normale che il nostro cane dorma tanto?