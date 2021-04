Un prodotto che si trova facilmente nelle nostre cucine ma che per le sue proprietà benefiche è anche utilizzato per la cura del viso e del corpo. Si parla dell’olio d’oliva, protagonista indiscusso della dieta mediterranea.

L’utilizzo dell’olio d’oliva come trattamento di bellezza, ha origini lontane. Il popolo dei Fenici lo aveva ribattezzato l’oro liquido. Gli antiche Egizi lo utilizzavano per ammorbidire la pelle. Pare che Cleopatra fosse solita fare il bagno nell’olio d’oliva per avere una pelle liscia e luminosa.

Le smagliature in gravidanza

L’olio d’oliva ci viene in aiuto in molte situazioni. Ci viene in aiuto anche in un momento delicato. Quello della gravidanza. Durante questi nove mesi, il corpo subisce una trasformazione. Con l’aumento di peso anche la pelle più elastica sarà sottoposta a un forte stress. La conseguenza sarà la comparsa delle smagliature.

Le smagliature sono delle cicatrici dovute alla rottura delle fibre elastiche della pelle.

È necessario usare solo qualche goccia di olio d’oliva per aiutare a ridurre le smagliature in gravidanza.

L’olio d’oliva con le sue proprietà benefiche è un idratante naturale e dona elasticità alla pelle. Bastano poche gocce da spalmare con movimenti circolari sulla pancia, sul seno, sulle cosce e sui glutei. La pelle sarà levigata, morbida e ben nutrita.

Possiamo utilizzare l’olio d’oliva anche in combinazione con il limone. Basta mischiare dieci gocce di olio d’oliva con mezzo limone. La pelle sarà nutrita e radiosa.

L’olio per ridurre le smagliature può essere utilizzato anche dopo la gravidanza.

Altri benefici dell’olio d’oliva

L'olio d'oliva è un alimento ricco di vitamina E che contrasta i radicali liberi.

Per questo è un ottimo antirughe naturale. Si può usare come crema idratante. Da utilizzare sulle parti del viso molto secche. Per evitare quella spiacevole sensazione di unto, si può aggiungere qualche goccia di olio d’oliva alla crema.

È ben tollerato anche dalle pelli molto sensibili e non è aggressivo nelle zone delicate del viso.