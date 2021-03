Stropicciare gli occhi può crearci dei disagi? Perchè è molto importante evitare queste cattive abitudini e non commettere errori che potrebbero danneggiare la nostra vista?

L’occhio è uno degli organi di senso fondamentale e importante per ogni essere vivente, ha il compito di incamerare informazioni sull’ambiente che ci circonda.

L’occhio raccoglie, regola e focalizza la luce attraverso un sistema di lenti dando origine ad una immagine che viene inviata al cervello. Affinché esso possa svolgere al meglio le sue funzioni deve essere costantemente umido e bagnato, per evitare che si secchi producendo irrimediabilmente dei danni.

La ghiandola lacrimale presente nell’angolo dell’occhio produce la giusta quantità di liquido trasparente che lo rende costantemente lubrificato, svolgendo funzioni di idratazione e pulizia.

Ecco perché stropicciare gli occhi può fare male alla vista

Spesso, oltre alle congiuntiviti, l’uso prolungato dei dispositivi elettronici, la lettura continua di ore, ambienti aridi e poco illuminati. Oppure dormire poco, l’utilizzo non corretto di lenti a contatto e tutto ciò che richiede un particolare sforzo della vista, può rendere l’occhio stanco, affaticato ed irritato.

A chi non è capitato di sentire il bisogno anche con gesti involontari di strofinarsi gli occhi per avere un po’ di sollievo. Potrebbe essere rischioso, non solo per i possibili danni legati al Covid, in quanto esiste la possibilità di trasmissione del virus attraverso le mani agli occhi, ma anche la possibilità di incorrere in disturbi seri.

Le mani sono veicolo di germi quindi strofinando l’occhio possiamo procurare delle serie infezioni.

Spesso capita che avvertiamo improvvisamente la presenza di corpo estraneo nell’occhio, un granello di polvere, un insetto, un ciglia e l’istinto ci induce a sfregare gli occhi correndo il rischio di graffiare la cornea.

Così come c’è la possibilità che durante lo stropicciamento un’unghia possa procurare delle lesioni o abrasioni alla cornea.

Inoltre uno strofinamento eccessivo potrebbe causare la rottura di vasi sanguigni sotto le palpebre procurando un arrossamento localizzato.

È molto importante evitare queste cattive abitudini e non commettere errori che potrebbero danneggiare la nostra vista.

Possibili soluzioni per evitare di toccarsi gli occhi è l’utilizzo di soluzioni saline, lacrime artificiali, o impacchi preparati con ingredienti naturali, che reidratano, alleviano il prurito e donano agli occhi un piacevole senso di freschezza.