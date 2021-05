Molti scelgono le piante seguendo una logica puramente estetica. Negli ultimi anni però il profondo rispetto per l’ambiente e le coltivazioni biologiche sono responsabili di un grande cambiamento. È molto importante anche scegliere piante in grado di attirare le api e favorire l’impollinazione. Ed è altrettanto importante coltivare ciò che finirà direttamente in cucina. A tutte queste logiche risponde la coltivazione della pianta del cumino. È molto conosciuta come spezia ma esistono tante incredibili ragioni per coltivare questa pianta aromatica che è un vero tesoro in cucina.

Perché coltivare il cumino

Questa pianta cresce selvaggia anche nei campi, ma sono in molti a decidere di coltivarla. Essa è perfetta da far crescere in vaso, anche sul balcone di casa. Proviene dalla grande famiglia delle ombrellifere, perché produce piccoli fiori che ricordano la tipica forma di un ombrello. È dai fiori che nasceranno direttamente i frutti. Questi ultimi serviranno alla produzione dei semi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Sono infatti i semi il principale motivo per cui coltivare questa pianta. Essi sono perfetti per profumare gli impasti come pane e focaccia e hanno davvero incredibili proprietà come spezie. Essa è molto conosciuta come spezia ma esistono tante incredibili ragioni per coltivare questa pianta aromatica che è un vero tesoro in cucina.

Come coltivare questa spezia

Non è impegnativo coltivarla a casa. La pianta richiede solo una buona esposizione ai raggi solari e frequenti irrigazioni se coltivata in vaso. Quando invece il cumino è direttamente interrato le annaffiature possono essere minori e meno frequenti. Molti coltivano in cumino partendo dai semi.

Il loro prezzo è davvero irrisorio ed è possibile reperirli praticamente ovunque. Cresce perfettamente anche in luoghi più freddi e nelle zone di montagna. Predilige un pH neutro e richiede come unica operazione un costante diradamento delle foglie. Questo aiuta la pianta a crescere meglio.

Il cumino in cucina

Non solo i semi profumano impasti e lievitati, ma il cumino è una pianta interamente commestibile. Le giovani foglie sono perfette come insalata ed è possibile consumare le radici in seguito a una bollitura e sempre dopo l’autunno. Tutte queste ragioni rendono il cumino la scelta perfetta in giardino e in cucina.

Approfondimenti

E per conoscere quest’altra pianta che tutti consumano a tavola ma in pochi conoscono come pianta ornamentale, ecco un’altra guida di coltivazione.