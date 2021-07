L’alimentazione del cane è un elemento a cui prestare molta attenzione. Che sia casalinga o confezionata, bisogna stare attenti che il nostro cane assuma sempre la giusta dose di nutrienti. Se questo non avviene la salute del cane può essere compromessa e potrebbe sviluppare delle patologie anche gravi.

Molti di noi si chiedono: è meglio un’alimentazione casalinga o cibi in scatola per il nostro cane?

È bene ricordare che l’alimentazione del nostro cane va sempre concordata con il veterinario. Solo lui, infatti, potrà determinare qual è l’alimentazione corretta per il nostro amico a 4 zampe. I fattori da tenere in considerazione sono numerosi: età, razza, taglia, stile di vita e abitudini.

Ma molto spesso l’uno o l’altro tipo di alimentazione portano benefici diversi. Andiamo a capire quali sono.

Per vivere bene, il nostro cane ha bisogno di una serie di nutrienti che deve assumere giornalmente:

proteine: devono essere circa il 20% della dose giornaliera;

carboidrati;

grassi: mai più del 10%;

vitamine;

sali minerali.

I cibi in scatola

Solitamente, quando si acquistano cibi in scatola, tutti questi nutrienti sono contenuti all’interno dei croccantini o delle scatolette. Perciò gli alimenti in scatola sono oggettivamente più comodi dal punto di vista nutrizionale perché contengono tutto ciò di cui il cane ha bisogno. Sono perfettamente bilanciate, e se ne trovano di tantissimi tipi, studiate appositamente per ogni taglia e razza. Ma soprattutto sono molto comode perché non necessitano di preparazione: basta aprire la scatola o la busta e versarne un po’ nella ciotola del nostro cane.

Il cibo casalingo

Il cibo casalingo è un po’ più impegnativo rispetto al cibo in scatola. Bisogna prepararlo tutte le sere, ma soprattutto è importante fare attenzione all’apporto nutrizionale che si da. L’alimento principale deve necessariamente essere la carne. Però va integrata con una giusta dose di carboidrati e di verdure cotte. Anche se preparare i cibi in casa è sempre più impegnativo il nostro cane ama il cibo casalingo e ce ne sarà sicuramente grato. Inoltre, il cibo casalingo, se correttamente bilanciato, è sicuramente più sano rispetto al cibo in scatola.

