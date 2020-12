Una mela al giorno toglie il medico di torno. Chi di noi non ha mai sentito questa frase.

La frutta è ricca di vitamine e proprietà fondamentali per il nostro benessere.

Medici e nutrizionisti consigliano di mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, ma non dicono anche quando e quante mangiarne.

Difatti, come ogni altra cosa, anche la frutta in eccesso ha i suoi risvolti negativi. Essendo ricca di zuccheri, è sconsigliata per chi soffre di diabete.

Non esistono cibi miracolosi, ma porzioni giuste e utili al buon funzionamento del nostro organismo. E questo vale anche per la frutta.

Normalmente si è soliti consumarla dopo i pasti, talvolta sostituendola al dessert. Siamo però sicuri che sia corretto o non sia meglio farlo in un altro momento? È meglio mangiare la frutta prima o dopo i pasti?

Scopriamolo insieme.

Pro e contro

Abbiamo detto che la frutta è ricca di importanti proprietà nutritive. Gli esperti ci dicono che mangiarla dopo i pasti non permette al nostro corpo di assimilarle adeguatamente senza appesantire la digestione.

D’altro canto, la frutta è anche ricca di fibre e per questo consumarla a fine pasto può comportare l’insorgere di un fastidioso senso di gonfiore. Potrà risuonare bizzarro, ma ci si può sentire appesantiti anche dopo una macedonia o un’insalata. Dipende dal proprio stomaco e dal momento in cui questi si consumano.

Mangiare la frutta prima dei pasti, inoltre, permetterebbe di ridurre l’appetito ed evitare le abbuffate tipiche di quando si ha una fame da lupi.

Né prima né dopo i pasti

È meglio mangiare la frutta prima o dopo i pasti? In nessuno dei due momenti! Ebbene sì, gli studiosi dicono che il momento migliore per gustare la nostra mela o la nostra pera è lontano da pranzo e cena.

Al pomeriggio o a metà mattina, ecco quando è preferibile mangiare la frutta. Ad esempio, consumare una mela tra la colazione e il pranzo ci permette di spezzare la fame. Allo stesso tempo, ci consente di assumerne correttamente tutte le proprietà senza appesantirci e di darci le giuste energie sino al pranzo.

E poi fa bene alla linea. Consumarla al posto di un pacchetto di patatine o di biscotti al cioccolato è salutare per il nostro fisico e per il nostro benessere.