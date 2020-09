È meglio dormire con o senza cuscino? 

Molte volte non riusciamo a trovare la posizione giusta per dormire. E quindi continuamente ci rotoliamo nel letto. Magari a causa di una pesante giornata, oppure perché non abbiamo digerito bene la cena. Ma se il problema fosse nel cuscino? Esistono moltissime persone che preferiscono dormire senza, altre invece addirittura con due. Ma qual è la cosa giusta da fare?

Il miglior modo per prendere sonno

Partiamo innanzitutto con il dire che il miglior modo per dormire è sentirsi a proprio agio. Infatti se in una determinata posizione non riuscite a prendere sonno significa che non è la posizione giusta per dormire. Per quanto riguarda invece il discorso cuscino sì o cuscino no, bisogna soffermarsi un attimo su come è fatta la nostra schiena. Ovviamente la colonna vertebrale non è dritta, ma è ondulata. Quindi per dormire bene è necessario seguire le onde del corpo. Chi dorme senza cuscino quindi in realtà non asseconda la colonna vertebrale, ma costringe la schiena a stare dritta. Forse dormire con due cuscini è un po’ troppo, ma sicuramente uno è necessario per evitare dolori al collo o alla schiena.

Tre cose non vere che si dicono se dormi senza cuscino

Molte persone inoltre pensano che dormire senza cuscino serva non solo a dormire meglio, ma anche ad altre cose. Ad esempio molti credono che il cuscino provochi le rughe, ecco non è vero. Le rughe purtroppo non sono legate al cuscino. Oppure che se dormi senza cuscino il tuo capello resterà fermo come ti sei addormentato. Anche questa cosa non è vera. Dipende sicuramente dal tipo di sonno che hai. E assolutamente non è vero che se dormi senza cuscino diventi più alto perché distendi la colonna vertebrale.

Ora che sapete tre cose non vere che dicono sul dormire senza cuscino, e che bisogna dormire almeno con un cuscino, non sbaglierete più. E ricorda di non dormire mai sul lato destro del tuo corpo. Se non sai perché clicca qui.