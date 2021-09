Quando si vuole adottare un animale partono diverse valutazioni per trovare quello più adatto a noi. Ognuno tende a preferirne alcuni rispetto ad altri. Più che cani e gatti, talvolta si preferiscono altri animali per questione di spazio e tempo a disposizione. Come ad esempio molto in voga e ricercato ciò che riguarda questo animaletto: tutto quello che c’è da sapere per prendersi cura del tenero riccio africano. Tra i vari un classico intramontabile sono gli uccellini, ma di questi ne esistono molte specie, il che comporta che la scelta diventi difficile.

Adottare un uccellino

Gli uccellini sono animali affascinanti, osservarli ci lascia incantati. Sono in grado di sorprenderci con la loro intelligenza. Quando vogliamo adottarne uno valutiamo diversi aspetti. Uno da considerare è il loro canto, perché diciamoci la verità, seppure piacevole in alcuni a volte può diventare fastidioso. Soprattutto qualora si opti per un uccellino vivendo in un appartamento, non lo si fa certo per attirarsi l’ira degli altri condomini. Dunque dobbiamo scoprire qual è l’uccellino ideale da scegliere che rallegra le nostre case senza essere troppo rumoroso. Sebbene le interazioni tra noi e i volatili siano ridotte, probabilmente ne vorremmo uno dinamico e in grado di metterci di buon umore. In più indubbiamente tendiamo a cercarne uno che sia anche grazioso. E magari anche particolare, poiché certo non vogliamo il solito e scontato canarino.

È l’uccellino ideale da scegliere, rallegra le nostre case senza essere troppo rumoroso

Tutte queste caratteristiche le possiamo trovare in una specie, di cui ci si innamora immediatamente: il Diamantino Mandarino. Spesso lo si sente chiamare anche Bengalino, ma in realtà è sbagliato. Appartiene alla famiglia dei passeri, e infatti è di piccole e minute dimensioni. Le sue piume sono grigie sul dorso ma bianche sulla pancia. Identificative le righe bianche e nere sulla coda e vicino agli occhi. I maschietti sono più colorati delle femminucce e si distinguono subito. Il loro becco è di un arancione più marcato e hanno una striatura mattone a pois bianchi sulle ali. Ma soprattutto hanno delle simpatiche macchie rossicce sulle guanciotte.

È consigliabile adottare almeno una coppietta di uccellini, così che possano farsi compagnia e magari anche donarci qualche piccolino. Seppur timidi, tendono ad abituarsi alla nostra presenza. Se inizialmente si agiteranno quando puliremo la loro gabbietta o voliera, pian piano si tranquillizzeranno. Amano farsi il bagno in una vaschetta fresca d’acqua ed è divertente osservarli mentre lo fanno. Li troveremo poi in pose buffe molto spesso, soprattutto se li doteremo di un dondolo. Se ci si dovesse trovare a prenderli in mano però ci vuole molta accortezza, hanno uno scheletro davvero fragile.

Più che cantare emettono, di tanto in tanto volando, un tenue quanto comico gorgheggio. Il maschietto, più energico e socievole, talvolta si lancia in qualche fischio più prolungato e gioioso.

I diamantini sono degli uccellini a cui realmente ci si affeziona e che conquistano con la loro allegria.