È uno degli alimenti più usati nella cucina e anche da lunga tradizione. Purtroppo, provoca gravi danni alla salute per il suo consumo quasi sempre in eccesso. Vari sono gli appelli delle professionalità mediche ma poco ascoltati. Ecco che è l’ora di non abusare più di questo alimento che provoca gravi danni alla salute.

Un utilizzo diffuso

È chiaro che l’alimento in questione è il sale. Un alimento che a molti piace perché dà sapore ma c’è da chiedersi a che prezzo? Inoltre, il sale che ogni giorno si mangia non è solo quello che volontariamente aggiungiamo alle pietanze, come nell’acqua della pasta, nel sugo di pomodoro o sull’insalata. Il sale è già contenuto in tanti prodotti che compriamo e mettiamo a tavola ogni giorno. Uno fra tutti il pane. Se si calcola quanto sale assorbe ogni giorno il nostro organismo allora, vedremo che la quantità va ben oltre il limite di 5 grammi imposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Perché il sale fa male

Ma chiediamoci perché il sale fa male. Ebbene ce lo dice il Ministero della Salute: “Un consumo eccessivo di sale determina un aumento della pressione arteriosa, con conseguente aumento del rischio di insorgenza di gravi patologie cardio-cerebrovascolari correlate all’ipertensione arteriosa, quali infarto del miocardio e ictus cerebrale. L’introito di sale è stato, inoltre, associato anche ad altre malattie cronico-degenerative, quali tumori dell’apparato digerente, in particolare quelli dello stomaco, osteoporosi e malattie renali”.

Secondo una ricerca il consumo di sale oltre la norma, fa aumentare del 23% il rischio di infarto. Questo naturalmente se si considera che il paziente è sano. Diverso sarebbe se le persone avessero già altre preoccupazioni di salute.

È l’ora di non abusare più di questo alimento che provoca gravi danni alla salute. Che cosa bisogna fare

C’è sempre la possibilità da parte dell’individuo di ridurre volontariamente il consumo di sale, semplicemente usandone di meno. Allo stesso tempo, per tutti quegli alimenti che sono confezionati con aggiunta di sale sarebbe necessario una disposizione da parte delle autorità competenti per regolamentarne l’aggiunta.

Salvaguardare la propria salute è un dovere da parte del cittadino, come naturalmente è anche un diritto poter accedere alle cure. Ma nessuno preferisce vivere con disturbi alla salute.