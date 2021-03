È l’ora delle maschere capelli di primavera: botox, bio e vegane. Quando i capelli risultano secchi e sfibrati per cause esterne, per troppo vento o troppa piastra, si spezzano di frequente e risultano elettrici e difficili da pettinare. Ecco cosa causa l’aridità dei capelli e come intervenire con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Ritrovarsi con la chioma sfibrata

A primavera questo fenomeno dell’aridità capillare si manifesta spesso, perché la produzione di sebo da parte delle ghiandole del cuoio capelluto, a causa del vento e del primo sole diventa troppo scarsa.

La cuticola, la parte più esterna del capello diventa più fragile. All’interno del capello penetrano la polvere e lo smog, vale a dire sostanze nocive che intaccano tutto il fusto. Nel breve tempo lo rendono sottile e opaco, perché la cuticola non riflette più la luce esterna in modo uniforme.

I capelli risultano secchi e tendono a formare facilmente doppie punte, anche a causa dell’età. Dopo i 50 anni la produzione sebacea diminuisce decisamente. A questo problema, si aggiunge la somma di tinture a cui sottoponiamo la chioma, per coprire i capelli bianchi.

È l’ora delle maschere capelli di primavera ‘botox’, bio e vegane

Per poter arginare il problema dei capelli secchi, dobbiamo premiarli con maschere specifiche, ricche di sostanze nutritive

Le ultime novità sono i prodotti botox, formulati con cheratina, che nutrono intensamente i capelli, hanno una consistenza leggera e possono essere usati una volta al mese. Si trovano su internet con nomi tecnologici come “olaplex”, “wellaplex”: sono ideali da applicare dopo la tinta e il taglio.

Restano in posa, poi si lavano con uno shampoo delicatissimo. Il balsamo deve essere pochissimo. Gonfiano il capello e lo rendono splendente. Meglio una piega a spazzola o bigodini, dopo, senza ferro né piastra.

Le maschere green bio e vegane

È l’ora delle maschere per capelli di primavera botox, bio e vegane. Per il resto del mese ci sono delle maschere molto interessanti da fare: allo zafferanone, al burro di karitè associato al cocco.

Per le anime green, ecco le le maschere biologiche alla quinoa con fibre di cotone, aloe vera e agenti setificanti.