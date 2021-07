Tutti considerano l’insalata un piatto dietetico, triste e insipido. La si immagina verde e senza sapore, priva di ogni forma di gusto e di “sostanza”. Ecco perché in molti credono che non sazi affatto e che dopo averla mangiata si resti affamati e sconsolati.

E se una volta per tutte smentissimo questa credenza? Se dicessimo che in realtà l’insalata è molto di più? Sfatiamo il mito della tristissima lattuga e scopriamo insieme che questo piatto può essere gustoso, nutriente e saziante.

I nostri esperti di cucina hanno pensato ad un mix di ingredienti a dir poco sorprendente per realizzare un’insalata deliziosa e ottima anche come antipasto. Ecco la ricetta e vediamo anche qual è la sua particolarità.

L’insalata con pesche e stracciatella si prepara in pochissimi minuti ed è un’esplosione di colori. Dal bianco del formaggio all’arancione delle pesche e al verde del soncino, è una pietanza vivace e sopra le righe. Nessuno, infatti, si aspetterebbe di vedere nello stesso piatto un tipo di frutta così dolce e la cremosa stracciatella.

Ci servono 100 grammi di soncino, detto anche valeriana, due pesche gialle e 250 grammi di stracciatella. Oltre ai classici sale e olio per condire, possiamo anche mettere una manciata di mandorle a scaglie per dare un po’ di croccantezza.

Tagliamo le pesche a fette più o meno sottili, uniamole alla valeriana, aggiungiamo la stracciatella e mescoliamo per bene. Condiamo e concludiamo spargendo le scaglie di mandorla.

L’insalata double-face

Possiamo mangiarla come piatto unico, accompagnandola con del pane, ma ciò non toglie che la si possa preparare anche come contorno. Si presta benissimo sia a secondi piatti di pesce che di carne, di cui ne esalterebbe il gusto.

È l’insalata dell’estate che unisce dolce e salato e si prepara anche come antipasto è proprio questo mix che lo rende un piatto unico. Fresco e delizioso, farà cambiare idea anche ai più scettici.