C’è sempre bisogno di nuova musica e di nuove voci. D’estate, soprattutto, tutti amano avere la giusta playlist in sottofondo. Che sia mentre si viaggia, durante una festa con gli amici o rilassandosi sotto l’ombrellone, è quasi impensabile non ascoltare belle canzoni. Con la ripresa dei concerti, seppur con le dovute distanze di sicurezza, quest’anno finalmente si torna ad ascoltare musica dal vivo. A questo proposito, il consiglio è di tenere d’occhio un’artista eclettica e grintosa che si sta facendo conoscere alla grande. È lei la cantante che sta sfondando quest’estate facendo impazzire tutti col suo Bingo Tour.

Attrice e cantautrice, quest’artista è ciò di cui l’Italia aveva bisogno

Chi ne è fan avrà già capito di chi stiamo parlando. Naturalmente l’artista in questione è Margherita Vicario. Classe 1988, negli ultimi anni ha recitato in alcuni film di fama internazionale, come “To Rome with Love” di Woody Allen, nel 2012. Ha anche preso parte a serie televisive diventate famosissime in Italia, come “I Cesaroni” e “Nero a metà”. Nel 2014 è uscito il suo primo album, “Minimal Musical”, candidato al premio Tenco. Negli ultimi tre anni sono usciti vari singoli che hanno creato un hype pazzesco nei fan per l’uscita del disco. Finalmente, il 14 maggio di quest’anno è uscito “Bingo” contenente ben 14 tracce. Ad anticiparlo è stato “Epilogo”, un video uscito su Instagram con un brano inedito contenente i nomi di tutte le tracce dell’album”.

È lei la cantante che sta sfondando quest’estate facendo impazzire tutti col suo Bingo Tour

A giugno è iniziato il Bingo Tour, con il quale Margherita Vicario sta facendo conoscere il suo album a tutta l’Italia. I pezzi contenuti nel disco e cantati live sono ben variegati, ed è impossibile non innamorarsi di questa artista. Da pezzi grintosi come “Giubbottino”, a brani dolci come “Pincio” e “Fred Astaire”, a pezzi estivi come “Pina Colada”, “Bingo” è ciò che tutti aspettavamo. Dopo il primo ascolto, sarà impossibile non desiderarne un secondo e un terzo, fino a conoscere ogni canzone a memoria.

Inoltre, grazie alla sua formazione come attrice, Margherita Vicario sa tenere il palco in maniera ammirevole. Partecipare a un suo concerto significa assistere a uno spettacolo, tornare a casa più carichi di prima e cercare i biglietti per il prossimo. Sicuramente Margherita Vicario è un’artista destinata a diventare sempre più famosa sulla scena musicale del nostro paese nei prossimi tempi.