In questo periodo dell’anno il principe delle verdure è il carciofo. Ricchissimo di vitamine e di sali minerali, questa verdura ha un sacco di doti benefiche, oltre che un gusto unico e inimitabile.

Perfetto stufato o al forno, ancora più buono fritto e impanato, si presta a mille preparazioni. Possiamo usarlo per condire la pasta, ma dobbiamo fare attenzione a una cosa.

I carciofi hanno una scorza dura, che potrebbe non essere piacevole in bocca. Possiamo ovviare a questo problema con un piccolo trucchetto.

Se amiamo il sapore dei carciofi ma non amiamo la sua consistenza fibrosa, possiamo preparare un sugo perfetto per condire la pasta grazie ad altri ingredienti nutrienti e gustosi.

Pochi ingredienti per un gusto unico

Se siamo alla ricerca di una ricetta facile e veloce per condire i nostri pranzi, possiamo prendere nota. La ricetta che proponiamo oggi vede protagonisti i carciofi esaltati in tutto il loro gusto.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno:

3 carciofi;

500 grammi ricotta;

pepe nero q.b.;

olio EVO;

uno spicchio d’aglio.

Iniziamo mettendo in una pentola abbondante acqua sul fuoco lento. Mentre aspettiamo che l’acqua arrivi a ebollizione possiamo soffriggere in padella lo spicchio d’aglio in abbondante olio extra vergine di oliva.

Nel frattempo possiamo sbucciare i carciofi per eliminare le parti più fibrose e dure. Quando l’aglio sarà scuro, possiamo mettere in padella i carciofi tagliati a fettine e farli insaporire per tre o quattro minuti. Assicuriamoci di girare bene con un attrezzo in legno e manteniamo il fuoco basso.

È l’apoteosi dei carciofi questo sugo gustoso e cremosissimo pronto in cinque minuti

Ora possiamo spegnere la padella e mettere i carciofi in un frullatore assieme all’olio di cottura e alla ricotta.

Se amiamo una consistenza più ruvida, possiamo aggiungere delle noci o delle nocciole.

Ora frulliamo sino a che otterremo una morbida crema.

Quando l’acqua bolle possiamo buttare la pasta. Una volta cotta possiamo condirla con la crema ai carciofi facendole fare un salto in padella.

La nostra pasta è pronta per essere gustata, con un pizzico di pepe e un filo d’olio. I carciofi saranno esaltati con tutto il loro sapore e senza la loro durezza. Anche se abbiamo fretta possiamo preparare questo sugo per un pranzo gustoso che riempie, è l’apoteosi dei carciofi.

