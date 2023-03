È l’acqua minerale che fa dimagrire! Ci hanno creduto tutti

Molti bevono in Italia l’acqua in bottiglia, anche per ottenere degli effetti che l’acqua di rubinetto non dà. Tuttavia in giro circolano anche notizie dubbiose come l’acqua possa avere particolari effetti. È l’acqua minerale che fa dimagrire? Prima però diamo uno sguardo alle false paure che girano sull’acqua.

Fra quelle che sentiamo spesso, vi è la notizia che l’acqua minerale in bottiglia sia migliore di quella del rubinetto.

L’acqua del rubinetto fa male e quella in bottiglia è migliore

In Italia l’acqua del rubinetto è generalmente ritenuta sicura da bere. L’Italia ha una delle migliori reti di distribuzione d’acqua al Mondo. L’acqua del rubinetto è soggetta a rigorosi controlli di qualità da parte delle autorità sanitarie.

Secondo il Ministero della Salute italiano, l’acqua potabile deve rispettare rigidi parametri di qualità per garantire che sia sicura. Questo sia se l’acqua è del rubinetto e sia se è imbottigliata. L’acqua in bottiglia così non è migliore di quella che esce dal rubinetto.

Tuttavia se si teme di avere le tubature della condotta di casa vecchiotte, allora meglio far analizzare l’acqua che viene fuori dai rubinetti. Ciò soprattutto se si fosse nei pressi di campi coltivati con tecniche invasive e con uso di pesticidi e veleni. Questi determinano anche la presenza di nitrati nelle acque, che recenti studi, hanno associato all’aumento di rischio del tumore alla prostata. Inoltre se quest’acqua minerale abbassa il colesterolo e fa dimagrire, è tutto da verificare.

Quella calcarea fa male

In genere si teme bere l’acqua calcarea, ma a torto. L’unica cosa a cui fa male l’acqua calcarea è l’uso in lavatrice, che rovina i meccanismi e la serpentina. Per il resto il calcare non affatica i reni, come in genere si crede. Al contrario secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’acqua calcarea ha una funzione protettiva contro le malattie cardiovascolari.

Anche l’acqua ad alto residuo fisso, dice l’Istituto Superiore di Sanità, non è dimostrato che faccia venire i calcoli ai reni, come comunemente si pensa. Questi dipendono piuttosto da una predisposizione personale e legata anche ad una storia di famiglia.

È l’acqua minerale che fa dimagrire! Ci hanno creduto tutti: sarà vero?

L’acqua frizzante fa dimagrire?

Una voce che gira sull’acqua frizzante è che fa ingrassare. Anche questa è solo una notizia legata alle bollicine di anidride carbonica che fanno gonfiare la pancia. Ma le bollicine producono solo gas, che poi viene espulso naturalmente.

Inoltre come l’acqua frizzante non fa ingrassare, al contrario non fa nemmeno dimagrire. L’anidride carbonica contenuta nell’acqua frizzante non scioglie i grassi corporei. A quelli invece ci pensa il vino rosso, con la sua proprietà di sciogliere i grassi viscerali o grassi bianchi, i peggiori del nostro organismo. L’acqua frizzante però può essere di aiuto per la digestione.

L’acqua frizzante perciò è solo un’acqua che è piacevole da bere per le sue bollicine. Come tutte le acque in generale aiuta l’idratazione, che contribuisce a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nell’organismo. Infatti garantisce sangue nella giusta fluidità e arterie più elastiche.