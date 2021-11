Se ci è capitato vedere un insetto dal corpo lungo e schiacciato e una coda biforcuta gironzolare per casa negli ultimi giorni, non siamo i soli. Ora che le temperature si stanno abbassando, le forbicine cercano spesso rifugio nelle nostre case. Ma se non vogliamo condividere il salotto con questi strani piccoli ospiti, non c’è bisogno di ricorrere a dannosi insetticidi. Ecco un trucco molto semplice per allontanarle dalle nostre case.

Le forbicine non sono pericolose per noi

Le forbicine (Forficula auricularia), anche chiamate forfecchie o tagliaforbici, sono degli insetti molto diffusi in Italia. Si distinguono per le tipiche ‘forbici’, cioè per le estremità posteriori allungate che assomigliano ad una forbice. Si nutrono di vegetali e possono causare danni nell’orto e nel giardino. Per le persone sono completamente innocue, dato che non sono velenose, né aggressive. È inoltre infondata la credenza che si infilino nelle orecchie delle persone durante il sonno. Ma anche se si tratta di insetti innocui, non fa comunque piacere vederle in casa, ecco quindi come possiamo liberarcene.

È la stagione delle forbicine, ecco un trucchetto semplicissimo e economico per allontanarle da casa

Le forbicine amano i luoghi umidi e stretti e si nutrono di piante. Per questo, se abbiamo delle piante da appartamento in casa, è probabile che si rifugino nelle loro vicinanze. Per stanarle, dobbiamo sfruttare quello che sappiamo sul loro comportamento. Il modo migliore per liberarsene è di creare una semplice trappola.

Infatti, è la stagione delle forbicine, ecco un trucchetto semplicissimo ed economico per allontanarle da casa. Possiamo creare una trappola in due modi. Il primo è di posizionare un sottovaso rovesciato vicino ai luoghi che le forbicine amano frequentare. Assicuriamoci che il sottovaso abbia un buco o che non sia completamente aderente al terreno. Le forbicine si rifugeranno all’interno e potremo portarle fuori tutte insieme.

Un’altra trappola veloce da costruire è un semplice foglio di giornale umido appallottolato. Le forbicine si rifugeranno all’interno delle pieghe della carta, e basterà buttare via il foglio di giornale con dentro le forbicine.

Se il problema è cronico, è meglio investire in un deumidificatore

Se le forbicine continuano ad invadere casa nostra è perché l’ambiente gli è favorevole. Il modo migliore per scacciarle è quindi rendere la nostra casa un ambiente inospitale per questi insetti. Il segreto è tenere sempre sotto controllo il grado di umidità, e se necessario, usare un deumidificatore.

Ma se non vogliamo investire in un deumidificatore elettrico, possiamo costruirlo anche a casa. Le spiegazioni sono contenute in questo articolo: “deumidificatore fatto in casa a costo quasi zero per eliminare l’umidità invernale”.