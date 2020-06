L’hanno più volte definito il male del secolo, subdolo e malvagio. Il cancro, che, grazie ai ricercatori e alle migliaia di ore spese nei laboratori, fa sempre meno paura e, in molti casi, è guaribile. Qualche giorno prima dello scoppio della pandemia, in una “medical world convention”, ossia una sinergia internazionale di medicina, si è parlato ancora di dieta mediterranea. È la scienza a suggerirci quali sono gli alimenti antitumore, attraverso alimentazioni corrette come la nostra dieta nazionale. Infatti, la maggior parte dei cibi consigliati per la prevenzione quotidiana sono pietre miliari della nostra tavola. Ma è presente anche qualche eccezione dall’Oriente, documentata dai risultati.

Partendo dalla nostra tavola

La lista degli alimenti assolutamente da mangiare per prevenire i tumori è così fatta:

Cioccolato per contrastare la nascita di ogni cellula tumorale

Tè verde alleato per proteggere prostata e polmoni

Pomodori per la prevenzione di ogni tipo di tumore

Cereali integrali che proteggono l’intestino

Legumi che proteggono il colon

Agrumi che prevengono il tumore allo stomaco

Mirtilli rossi e frutti rossi (fragole, ciliegie) i quali aiutano il Dna contro le mutazioni

Cavoli e broccoli utili contro i tumori a polmoni, colon e prostata

Durante il meeting è stato illustrato che, almeno un terzo dei tumori, è evitabile con l’alimentazione sana. Nello specifico, come detto, quella della nostra frutta e verdura, che consigliamo sempre a km0. Frutta e verdura, fresche e di stagione, conservano tutte le loro fibre e le vitamine, che, altrimenti, nei processi di lavorazione vanno a disperdersi.

Dall’Oriente per la nostra salute

È la scienza a suggerirci quali sono gli alimenti antitumore anche per gli alimenti tipicamente orientali. I laboratori hanno infatti confermato che le donne orientali hanno il 50% di possibilità in meno di ammalarsi di tumore perché consumano regolarmente:

Semi di lino

Zenzero e curcuma

La soia e i suoi derivati

Le alghe

