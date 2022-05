Con 2 zucchine, un po’ di pane raffermo e qualche altro ingrediente che quasi sempre abbiamo già in casa, possiamo preparare un piatto che ci salverà la cena. E perché no, pure il portafoglio! D’altronde, in cucina non serve, necessariamente, spendere una fortuna. Talvolta, bastano pochi ingredienti (purché di qualità) e un pizzico d’inventiva per portare in tavola delle vere prelibatezze. Gli hamburger di carne macinata, oppure il classico petto di pollo, ad esempio, sono molto utili per delle preparazioni veloci. Un vero asso nella manica, così come le polpette al sugo della nonna. Dei veri bocconcini che si sciolgono in bocca!

Ci sono poi alcuni alimenti che accompagnano piatti di carne o pesce, ma che possono anche diventare i protagonisti della nostra cena. Le zucchine, ad esempio, si prestano per molte ricette e sono perfette da servire in concomitanza di altri piatti. Come resistere ad un bel piatto di zucchine all’aceto cucinate in padella in meno di 10 minuti? E saranno proprio le zucchine a rendere unica la preparazione di oggi. È la ricetta geniale di chi non ha tempo e farà impazzire i bambini ma anche gli adulti. Mai sentito parlare dell’hamburger di zucchine? Una vera delizia che stupisce sempre, nonostante la sua semplicità. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 zucchine medie;

120 g di pane raffermo;

50 g di parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

mezzo bicchiere di latte;

sale, olio e pangrattato q.b.

È la ricetta geniale di chi non ha tempo, un secondo piatto facile e veloce per salvare la cena in 10 minuti. Procedimento

Sono la risposta vegetariana dei classici hamburger e si preparano in poche mosse. Innanzitutto, lavare con cura le zucchine, eliminare le estremità e tagliare a cubetti piccoli. Poi, in una padella antiaderente, far soffriggere uno spicchio d’aglio e un filo d’olio. Poi, unire le zucchine e farle cuocere per 5 minuti, aggiungendo anche un pizzico di sale e un filo d’acqua se serve. Intanto, in una ciotola, versare il latte e bagnare il pane raffermo. Poi, strizzare le fette di pane e inserirle a pezzetti in una ciotola. Dopo, aggiungere le zucchine raffreddate. Mescolare e aggiungere il formaggio grattugiato. A questo punto, bisognerà formare gli hamburger. Con un coppapasta, oppure con un bicchiere capovolto realizzare dei dischi d’impasto. Successivamente, passarli nel pangrattato e infine farli cuocere velocemente in padella con un filo d’olio.

In pochi minuti saremo pronti per servire un secondo piatto davvero sfizioso, facile e gustoso.

