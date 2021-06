Dopo una lunga giornata di lavoro, torniamo a casa esausti e la voglia di mettersi ai fornelli è poca. Se abbiamo degli ospiti a cena la situazione peggiora e spesso ci mancano le idee per preparare una pietanza buona ma semplice. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo consigliare la ricetta di un piatto veloce e sfizioso. È la ricetta dell’estate questo golosissimo e succulento salva cena che ci permetterà di stupire amici e parenti con pochissimi ingredienti.

Ingredienti

a) 3 zucchine grandi;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

b) 2 pomodori San Marzano;

c) 120 gr di mozzarella;

d) 60 gr di formaggio grattugiato;

e) 60 gr di pangrattato;

f) 1 spicchio d’aglio;

g) 3 cucchiai di olio evo;

h) sale q.b.;

i) pepe q.b.

È la ricetta dell’estate questo golosissimo e succulento salva cena che ci permetterà di stupire amici e parenti con pochissimi ingredienti

Per iniziare, laviamo le zucchine e rimuoviamone le estremità. Con un coltello tagliamole nel senso della lunghezza e rimuoviamo la loro polpa con un cucchiaio o uno scavino. Conserviamo la polpa ottenuta dalle zucchine e mettiamola in un contenitore a parte. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e adagiamo della carta forno su una teglia. Sistemiamo al suo interno le zucchine ed oliamole un po’: a questo punto facciamole cuocere per 25 minuti a forno ventilato. Mentre le zucchine cuociono, in una padella mettiamo l’olio rimasto e facciamo soffriggere lo spicchio d’aglio. Uniamo la polpa delle zucchine, i pomodori tagliati a cubetti e facciamo cuocere per qualche minuto. Saliamo e pepiamo a piacere e rimuoviamo lo spicchio d’aglio che abbiamo usato per insaporire. Mettiamo da parte il composto ottenuto, aggiungiamo ad esso il pangrattato e mescoliamolo per bene.

Sforniamo le zucchine e intanto tagliamo la mozzarella a cubetti. Mettiamo qualche cubetto di mozzarella nelle nostre zucchine e riempiamo il resto con il composto precedentemente preparato. Spolverizziamo le zucchine con il formaggio grattugiato e versiamo sopra un filo d’olio prima di infornarle. Facciamole cuocere ancora per 10 minuti a 180 gradi ventilato e saranno finalmente pronte per essere gustate.

Consiglio

La Redazione consiglia di consumarle tiepide per godere appieno di tutti i profumi del piatto. In ogni caso, possiamo consumarle anche fredde e conservarle in frigorifero per un giorno.

Approfondimento

Una ricetta salva cena molto semplice da realizzare.