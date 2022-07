Le spezie hanno da sempre un posto speciale nella culinaria internazionale. Amatissime e ricercate per il gusto, il profumo e la capacità di migliorare il gusto di carni e legumi.

Ne esistono centinaia di varietà e specie, ma alcune, più di altre, sono più apprezzate.

Da molti chef ed esperti il pepe è considerato la regina delle spezie, per il suo sapore perfetto e che si abbina a moltissime pietanze.

Oggi vogliamo parlare di una particolare varietà di pepe, che è celebrata per il suo profumo inimitabile ed aromatico. Ecco perché è la regina delle spezie e non potremo farne a meno se, amiamo il sapore leggermente piccante e balsamico.

Una spezia dalla storia incredibile

Il pepe è da sempre apprezzatissimo, ricercato e ha un posto speciale nella culinaria mondiale. Basti pensare che c’è stato un momento in cui il pepe costava come l’oro ed era raro e costosissimo. Ora grazie alla facilità di trasporto i prezzi sono diminuiti.

Eppure la maggior parte delle spezie sono prodotte in Paesi stranieri dell’Asia e dell’Africa, pertanto occorre importarli. Accade questo anche per il pepe più buono che esiste, ovvero il Voatsiperifery, o pepe nero che proviene dal Madagascar. Si tratta di una delle varietà più prelibate, è più piccola di quella classica e presenta un picciolo allungato. Questa spezia non viene coltivata in piantagioni, ma è una varietà selvatica, che viene tuttora raccolta a mano.

È la regina delle spezie questa varietà rara di pepe che renderà prelibati i nostri piatti

Il prezzo del Voatsiperifery è più alto del classico pepe nero, proprio per la difficoltà di raccoglierlo a mano e per le quantità limitate che crescono sull’isola. Questa spezia presenta un gusto molto intenso, leggermente piccante e profondamente balsamico. Possiede note delicate, agrumate, resinose ed è meno inteso del pepe bianco o nero.

È perfetto per le preparazioni in cui non vogliamo coprire il sapore delle pietanze: per esempio possiamo utilizzarlo per preparare piatti mediorientali ed asiatici come l’hummus di ceci o sulle zuppe di legumi. Si tratta di una spezia costosa, ma che grazie al forte sapore può essere usata in dosi minime.

Il consiglio che diamo è di conservarlo intero in modo da preservarne a lungo il sapore e l’aroma. All’occorrenza possiamo macinarlo o triturarlo in un mortaio e spargerlo direttamente sui nostri piatti.

