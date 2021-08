La patata è uno dei regali più belli che Cristoforo Colombo abbia fatto a noi italiani e, più in generale, a noi europei. La facilità con cui i contadini riescono a coltivarla e la sua resa hanno impedito carestie e ulteriore miseria in Europa. Infatti, fino a non molto tempo fa, le patate erano la base dell’alimentazione dei più poveri. Il grano spesso era di più difficile accesso e dunque i bisognosi mangiavano patate. Inoltre, da quando i francesi (o i belgi) hanno provato a friggerle, le patate hanno conquistato proprio tutti.

Tuttavia, come sappiamo bene tutti, ci sono patate e patate. Qualità, varietà e forme diverse compongono la grande famiglia di questo tubero. Per quanto riguarda le patate fritte, abbiamo un consiglio da dare al Lettore. Pochi giorni fa noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato dell’olio migliore al Mondo. Quest’olio e le patate di cui parleremo possono dare vita a un piatto davvero eccezionale. Dunque, vediamo insieme perché questa è la patata migliore del Mondo anche se in pochissimi la comprano al supermercato.

Il giudizio severo dell’Atlante del Gusto

Come il lettore saprà già bene, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo sempre affidarci al parere degli esperti. Oggi, per introdurre la tipologia di patate migliore al Mondo, ci basiamo sull’autorevole giudizio dell’Atlante del Gusto. Si tratta di un gruppo di esperti che ha aperto alle conoscenze locali la possibilità di giudicare i prodotti. Stiamo parlando di una rete di migliaia di persone distribuite in tutto il Mondo. L’Atlante del gusto ha creato anche delle guide turistiche particolari, incentrate sulla scoperta di prodotti davvero tipici e locali.

A detta dell’Atlante la patata migliore del Mondo arriva dalla Spagna. In particolare, parliamo della regione Galizia: il Nord Ovest del Paese. Il clima e la tipologia di questa patata (la Patata de Galicia) sono due degli elementi fondamentali di questo successo planetario. L’oceano Atlantico e la sua brezza, insieme alle frequenti piogge che bagnano il terreno, conferiscono a questa patata un gusto unico. La sua famiglia in latino la conosciamo come solanum tuberosum. La sua pasta è bianca e la sua buccia di un giallo molto chiaro. La possiamo trovare nei migliori supermercati o nei negozi di prodotti tipici.