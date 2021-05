Il mondo dei tatuatori, prima della pandemia, in pieno sviluppo, sta tremando. Negli Stati Uniti sono riusciti a inventare un nuovo modo di incidere la pelle diverso dal solito. È la nuova moda in arrivo per l’estate 2021 il tatuaggio annuale che sta spopolando in tutto il mondo. Potrebbe davvero rivelarsi una delle invenzioni più importanti e utili degli ultimi anni.

I tatuaggi non hanno mezze misure

Chi conosce il mondo dei tatuaggi, sa che non esistono mezze misure. O si amano, o si odiano. Per tutta una serie infinita di motivi, che non stiamo qua a ricordare. Uno dei principali, però, è sicuramente collegato a questa invenzione. È la nuova moda in arrivo per l’estate 2021 il tatuaggio annuale che sta spopolando in tutto il mondo e dura così poco. Uno dei principali motivi per i quali molte persone non fanno il tatuaggio è proprio quello di vederselo sul corpo per tutta la vita. Ovviamente questa invenzione permetterà proprio a questi clienti di cambiare idea.

Cos’è questo nuovo tatuaggio

Non poteva che nascere in uno dei quartieri simbolo dei tatuaggi a livello mondiale: Brooklyn. Siamo A New York e questa invenzione viene incredibilmente da 5 amici dell’università locale. Dopo quasi 7 anni di sperimentazione, con decine di prove di laboratorio diverse, hanno finalmente trovato un inchiostro che dura circa un anno. Potremmo giustamente definirlo “inchiostro magico”.

Il vantaggio di questo nuovo sistema

Non è il caso di stare qui ad annoiare i nostri Lettori con i dettagli di laboratorio di questa invenzione. Diciamo solo che questi 5 piccoli geni avrebbero trovato la formula giusta della sinergia tra l’inchiostro e le proteine della pelle. Al momento in cui scriviamo, i tatuaggi hanno già passato la prova e gli esami delle autorità sanitarie americane. Ovviamente, decidendo di fare questo tipo di tatuaggio, il vantaggio più grande è proprio quello della sua durata. Di contro, però, la procedura di incisione della pelle risulta essere più lunga, così come i giorni di assestamento della pelle e asciugatura completa del tatuaggio.

Approfondimento

Seguendo il consiglio degli esperti ecco cosa fare per mantenere i tatuaggi sempre belli da sembrare nuovi