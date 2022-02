Lo stress e il costante sentirsi sotto pressione è una sensazione che affligge molte persone. Sia in ambito lavorativo, che familiare che nella sfera di amici o persone care.

Tanti sono gli eventi nella vita che possono causare una risposta emotiva di questo tipo. Non esiste una vera e propria definizione specifica di stress accettata universalmente. Ma si suppone che lo stress sia la risposta del cervello a stimoli che non si riescono ad affrontare.

I sintomi associati allo stress si suddividono in quattro categorie. Disturbi fisici, del comportamento, emotivi e cognitivi. Non essendo una malattia non esistono farmaci specifici per la sua cura. Nei casi in cui può sfociare in depressione o ansia il medico potrebbe prescrivere alcuni psicofarmaci. Ma quando si tratta di eventi di breve durata le tecniche di rilassamento potrebbero essere sufficienti.

E concentrare le nostre preoccupazioni e rilassarci facendo qualcosa che ci piace può essere d’aiuto. In più gli hobby e le passioni oltre ad aiutare a rilassarsi potrebbero essere un’ottima ginnastica per la mente.

È la nuova moda del momento ma questo hobby è sia rilassante che un modo per riciclare con creatività

Questo nuovo fenomeno mondiale prende spunto da un’antica arte come l’origami. I fogli di carta sono degli oggetti che vediamo ogni giorno e utilizziamo ogni giorno. Eppure hanno un’incredibile varietà di usi che neanche immaginiamo.

Tagliando il foglio in determinati punti, piegandolo e colorandolo è possibile realizzare opere straordinarie. Questo ritorno al materiale tra i più famosi al Mondo ci fa anche staccare dal tutto ciò che è digitale. La Paper Art, o Arte della Carta, è una contaminazione di più stili che dà sfogo alla creatività.

Come cominciare

In realtà i cartoncini da usare dovrebbero avere uno spessore e una resistenza precisa. Ma la verità è che possiamo utilizzare tutti i fogli di carta di riciclo che vogliamo. Anzi, questo è un modo ancora più intelligente di trasformare gli scarti in veri e propri capolavori.

Non c’è limite alla fantasia, si può tagliare o piegare il foglio. Incollarlo su uno sfondo o fare un collage dinamico di più elementi. Meglio usare un taglierino invece delle forbici e una matita per creare un tratteggio dove tagliare. La colla a caldo è perfetta per assemblare questi oggetti in 3D dai colori sgargianti. Però anche una colla a presa rapida in gel è perfetta soprattutto alle prime armi.

Quindi è la nuova moda del momento e per chi l’ha provato è una vera scoperta. Abbiamo già visto come tanti giovani si stiano avvicinando a tante abitudini e passatempi del passato. Se sferruzzare a maglia o con l’uncinetto non è abbastanza rilassante possiamo scegliere l’arte della carta.

I passatempi a cui dedicarci sono davvero tantissimi, basta solo trovare quello che più ci appassiona. Possiamo coltivare l’orto o il giardino, imparare a cucire o a suonare uno strumento. Non è mai troppo tardi per trovare una nuova passione.

