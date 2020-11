Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La legge delle leggi è quella che annualmente ogni Governo deve varare, altrimenti è a rischio l’attività di un intero Paese. Senza questa legge, tutto l’apparato pubblico e amministrativo italiano sarebbe paralizzato.

È la norma più importante dell’anno e quella che più tocca ognuno di noi eppure pochi sanno cosa sia. Stiamo parlando della Legge di Bilancio. Ecco cos’è e perché è la legge più importante dell’operato del Governo.

Perché è importante la Legge di Bilancio

Un tempo chiamata Finanziaria, la Legge di Bilancio è una norma che stabilisce e preventiva le spese dell’intera macchina statale per l’anno successivo. Di fatto con la Legge di Bilancio il Governo comunica al Parlamento, le entrate e le spese statali previste per l’anno successivo. E su questi dati il Parlamento deve dare la sua approvazione.

Cosa dice questo articolo? Anzitutto prevede che ogni anno il Governo presenti al Parlamento una Legge di Bilancio. Questa deve assicurare il corretto equilibrio tra entrate e uscite. Significa che non è possibile spendere più delle entrate previste.

I due strappi alla regola

L’articolo 81 prevede però, che sia possibile l’indebitamento, ma solamente previa autorizzazione delle Camere e a maggioranza assoluta.

Ed è quanto è accaduto di recente, quando il Governo ha chiesto al Parlamento un ulteriore scostamento di Bilancio di 8 miliardi. Con lo scopo di reperire risorse da impiegare del Decreto della Presidenza del Consiglio, il Ristori quater.

Il disegno di Legge di Bilancio (che diventerà legge a tutti gli effetti solo dopo l’approvazione), deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre. Da quel momento scatta l’iter parlamentare che deve concludersi necessariamente entro e non oltre il 31 dicembre.

Se per qualche motivo non si riesce ad approvare la Legge di Bilancio entro il 31 dicembre, allora si entra in esercizio provvisorio. Lo prevede sempre l’articolo 81 della Costituzione. Questo può essere concesso solo per legge e per un periodo non superiore ai 4 mesi.

