Quali sono le migliori ricette per dimagrire con la dieta Dukan? E, soprattutto, cos’è la dieta Dukan?

Al riguardo dobbiamo, innanzitutto, precisare che si tratta di un regime alimentare ideato dal medico francese Pierre Dukan. Questi ha personalmente chiesto, ed anche ottenuto, in Francia, la radiazione dall’Ordine dei Medici. Perché mai? Ebbene, la dieta da lui propugnata è stata fortemente criticata. Persino dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare.

Perdere peso velocemente ma con più di un rischio

Ciononostante, la dieta inventata da Pierre Dukan è conosciuta in tutto il mondo tant’è vero che il medico francese ha pubblicato numerosi scritti sul tema.

Allora, cos’è la dieta Dukan e quali sono le migliori ricette per dimagrire?

La dieta Dukan spicca per essere un regime alimentare ottimo per dimagrire, per perdere peso velocemente. Ma, nello stesso tempo, si prospetta come regime alimentare fortemente squilibrato in quanto privilegia in gran quantità le proteine. Pertanto, la dieta Dukan non può essere seguita per lunghi periodi di tempo. E ciò in quanto possibile causa dell’insorgere di rischi, anche molto gravi, per la salute.

Vediamo cos’è la dieta Dukan e quali sono le migliori ricette per dimagrire

La dieta Dukan elenca ben cento alimenti da poter consumare. Di questi, ben 72 sono a base di proteine animali. I restanti, invece, sono alimenti di origine vegetale.

Quali sono, allora, le migliori ricette per dimagrire con la dieta Dukan? Ebbene, sono proprio quelle ricette che utilizzano, in varie combinazioni, i cento alimenti contemplati dal medico francese.

Ad esempio, sono menzionati il pesce, i frutti di mare, i volatili, la carne manzo e quella di coniglio. Ma anche il fegato e la costata di vitello. Tra gli alimenti vegetali della dieta Dukan sono annoverati, tra gli altri, gli asparagi, il cetriolo, il cavolfiore e la cipolla. Ma anche i broccoli, le carote ed i carciofi.

Tra i secondi più famosi, previsti dalla dieta in questione, spicca la cotoletta Dukan che è a base di fetta di pollo. In particolare, quest’ultima viene passata nell’uovo ed impanata con la crusca d’avena. Quindi cotta al forno aggiungendo olio extravergine di oliva.