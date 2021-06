Iniziare la giornata non solo con il piede giusto ma anche con le forze adeguate. Questo è il desiderio di tante persone che con l’arrivo del caldo si sentono spossate e stanche già dalle prime ore dell’alba.

In pochi sanno, però, che per fare il pieno di energie e affrontare le calde giornate estive in modo sano e gustoso possono bastare 3 minuti e 3 ingredienti. Tanto serve, infatti, per farsi trasportare da un gusto unico e ricco di proteine, portando in tavola una colazione che sta facendo impazzire tutti.

Il motivo? É la colazione del momento, buona e leggera è senza glutine e zuccheri e si prepara in 3 minuti con solo 3 ingredienti. Inoltre, questa ricetta riesce a dare sfogo alla fantasia e a far felice il palato poiché è davvero buona e versatile.

Ormai è noto che la colazione è il pasto più importante. Utile per il nostro organismo e per regalarci anche un momento di coccole e relax cedendo al sapore di qualche bella prelibatezza.

Noi del Team di cucina di ProiezionidiBorsa più volte abbiamo suggerito ricette facili e veloci per preparare una colazione perfetta.

Sono pancake proteici pronti davvero in 3 minuti. Ecco gli ingredienti per 2 persone.

Ingredienti

a) 2 uova intere;

b) 6 cucchiai di farina di riso;

c) spolverata di cannella.

Procedimento

Per realizzare dei pancake eccezionali ma leggerissimi bisognerà lavorare le uova intere con la farina di riso fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere la cannella e mescolare ancora un po’. Per questo procedimento servirà 1 minuto.

Infine, dividere in due parti uguali e procedere con la cottura. Chi non possiede gli appositi stampi da pancake, può avvalersi di una padella leggermente oleata. Versare al suo interno il composto del primo pancake e far cuocere 2 minuti. Ed ecco che il pancake è pronto. Procedere anche con il secondo pancake. A questo punto la scelta per decorarlo è a piacimento.

Si consiglia burro d’arachidi e frutta fresca. Oppure yogurt e scaglie di cioccolato. Il risultato sarà sorprendentemente buono nonostante l’assenza di zucchero.