Se sogniamo la Grande Mela e ci immaginiamo già a passeggio dentro Central Park, credendo che sia il parco urbano più grande del Mondo, beh, ci stiamo sbagliando. Le serie tv sono un po’ complici dell’aver ricreato una sorta di moderno “sogno americano” nell’ideologia comune.

Ma il nostro Paese è uno tra i più belli al Mondo. A volte, anche se pensiamo di conoscerlo bene, ha in serbo per noi molte sorprese. Oggi sveliamo un segreto che tutti ignorano. In Italia esiste, infatti, un parco urbano ancora più grande del famosissimo parco newyorkese. Si trova al Sud, è immerso nel verde ma è attraversato da strade trafficate e conserva da sempre il suo incredibile fascino naturale.

È italiano il più grande parco urbano d’Europa e misura ben 4 chilometri quadrati

Partiamo dal presupposto che il celeberrimo Central Park ha un’estensione di 3,41 km², il che lo rende un parco urbano dalle incredibili dimensioni. Nonostante il suo grande fascino, il parco che troviamo in Italia lo supera di più di 1 km in grandezza. Di quale parco stiamo parlando?

Si chiama Parco della Favorita o real tenuta della Favorita, il parco cittadino che si trova a Palermo e fa parte della famosissima riserva naturale orientata di Monte Pellegrino. La sua estensione è di ben 4 km² e collega la città urbana alla nota zona balneare di Mondello.

Un po’ di storia da scoprire

Il parco ha una storia eccezionale che fa letteralmente sognare ad occhi aperti. Anche se sembra un parco naturale, è in realtà un parco artificiale progettato dall’uomo.

Fortemente voluto da Ferdinando III di Borbone, il parco era utilizzato per godere del fresco nelle afose giornate estive e impiantare coltivazioni di agrumi, ulivi, frassini, noci e sommacco. Oltre ciò, era anche una nota riserva di caccia, dove i nobiluomini a cavallo si dilettavano in questa pratica, cacciando fagiani, pernici, beccacce e i conigli.

Per chi volesse recarsi a visitare il parco, le attrazioni al suo interno sono numerosissime. Dalla Real Casina Cinese (o palazzina cinese), all’ippodromo, alla porta dei leoni.

Palermo ci offre un gioiellino verde tutto da scoprire che ci consente di passeggiare al suo interno senza sostenere 9 ore e mezza di volo per raggiungerlo.

Gli eventi organizzati sono tantissimi e nessuno avrebbe mai sospettato che è italiano il più grande parco urbano d’Europa e misura ben 4 chilometri quadrati. Eppure è così, a dimostrazione del fatto che l’Italia è davvero un Paese ancora tutto da scoprire. I primi turisti siamo proprio noi, gli italiani.