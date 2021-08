Lontani i tempi del tiramisù la cui unica versione era quella al caffè che rimane indubbiamente buonissima. La formula base della ricetta cult (esemplare e vincente) è così impeccabile che tantissime sono le varianti. Tutte frutto di esperimenti in cucina da parte di chef e casalinghe eccellenti. Oggi proponiamo il tiramisù con fichi e miele, una prelibatezza semplicissima da preparare che lascerà tutti esterrefatti per il gusto dolce e delicatissimo. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare le proprietà nutritive degli ingredienti in particolare quelle del fico.

I fichi

Per questa ricetta i fichi rappresentano l’ingrediente che in qualche modo fa la differenza. Per questo vale la pena ricordarne le proprietà. In linea con quanto riporta il Centro di Ricerche Humanitas, 100 gr di fichi contengono 47 calorie e tra gli altri elementi sono ricchi di carboidrati (88%). Ancora 100 grammi contengono 7 miriagrammi di vitamina C, 270 di potassio, 25 di fosforo e 43 di calcio (sempre in miriagrammi). Parliamo quindi di un frutto che, in assenza di controindicazioni specifiche e personali dettate magari da particolari patologie, ci dona tanta energia. Proponiamo intanto questa ricetta gustosissima.

È irresistibile il tiramisù con questo frutto di stagione buonissimo pronto in 20 minuti

Partiamo dagli ingredienti. Quelli che ci occorrono per una media di 4 persone sono:

2 uova;

40 gr di zucchero;

250 gr di mascarpone;

4 fichi freschi;

2 cucchiai di miele;

100 gr di marmellata di fichi;

1 brioche.

Preparazione

Un gioco da ragazzi procedere all’impasto. Ed è irresistibile il tiramisù con questo frutto di stagione buonissimo pronto in 20 minuti, che possiamo servire come merenda o come colazione energetica. Iniziamo lavando e pulendo i fichi e tagliamoli a fettine sottili. Per creare la crema separiamo i tuorli dagli albumi. Teniamo gli albumi da parte e mescoliamo invece i tuorli con il mascarpone e lo zucchero. Intanto montiamo a neve gli albumi e gradualmente incorporiamo al resto della miscela fino ad ottenere un composto omogeneo. Abbiamo così la nostra crema al mascarpone.

Aggiungiamo fichi e miele

A questo punto uniamo un fico e il miele. Componiamo il nostro tiramisù adagiando alla base di un piatto o di singoli bicchieri la brioche e le fettine di fico fresco ai bordi. Riempiamo con la nostra crema e decoriamo con la confettura di fichi. Tutto qui, il nostro tiramisù è pronto. Prima di servirlo lasciamo riposare in frigo per almeno 12 -24 ore e riusciremo a conquistare anche i palati più difficili.

Se vogliamo possiamo anche realizzare la stessa ricetta con albicocche o prugne secche. Se poi adoriamo sperimentare in cucina, possiamo provare questi simpaticissimi cestini di pesca. Approfittiamo prima che vengano messe al bando da altri frutti di stagione in linea con i tempi della natura.