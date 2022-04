E’ inutile sprecare soldi perchè questo unico prodotto super economico va bene non solo per bucato a mano e in lavatrice ma anche per corpo, casa e piante 

Quando si pensa alla pulizia della casa, della propria persona, al bucato i prodotto che si devono acquistare sono senza alcun dubbio molti. Ma se potessimo risparmiare sul detersivo per la lavatrice, non comprare più bagnoschiuma, saponette e shampoo quanto si risparmierebbe? E’ inutile sprecare soldi perchè questo unico prodotto che non costa molto potrebbe essere tutto quello che ci occorre per la pulizia in casa. Ma anche per lavare i panni e per la pulizia personale. Per non parlare delle piante a cui dona forza e vigore rendendole più forti agli attacchi degli insetti.

Un pezzo di storia profumato

Ormai in uso da diversi secoli, il sapone di Marsiglia (che nasce nell’omonima città) è l’iconico simbolo del pulito. E anche se nella maggior parte dei casi lo si utilizza solo per il bucato, è bene sapere che è utile in tanti frangenti che neanche si immaginano. Con il suo profumo inconfondibile riesce da solo a rendere ottimo il lavaggio della biancheria in lavatrice e a mano. Ma allo stesso tempo può essere utilizzato anche per la pulizia della casa.

La sua composizione è molto simile a quella del sapone Aleppo. Creato rigorosamente con ingredienti vegetali diventa un jolly da utilizzare in ogni tipo di pulizia.

Non solo per il bucato, quindi. Il sapone di Marsiglia è un ottimo aiuto per sgrassare la pelle del corpo e del viso e va bene sia per pelli secche che grasse. Grazie al suo potere levigante, infatti, lascia la pelle liscia e morbida, oltre che pulita.

Ma non basta. Si tratta di un antibatterico per eccellenza e proprio per questo motivo è ottimo anche per lavare i piatti. Infatti. Sgrassa a fondo e pulisce perfettamente non solo la ceramica ma anche le pentole. È utile anche per igienizzare le superfici di cucina o bagno . Si può utilizzare, inoltre, anche per le piastrelle o per i soprammobili. In questo caso il consiglio è quello di utilizzarlo sotto forma di spray: è possibile acquistarlo o realizzarlo in casa. Per il prodotto fai da te consigliamo di sciogliere 100 grammi di sapone in acqua bollente aggiungendo dell’olio al limone.

Ma questo straordinario prodotto, proprio per il suo intenso profumo, è indicato anche per le piante. Vaporizzandolo sulle foglie terrà lontano gli insetti. Visto che questi ultimi detestano il suo odore inconfondibile e proprio per questo staranno alla larga.

