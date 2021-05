In quel mondo vasto e pieno di opportunità di scelta che è la cucina, sono tantissime le ricette che possiamo fare, ma non solo. Della stessa ricetta esistono mille variazioni e altrettanti ingredienti che, se aggiunti con criterio e bravura, apporteranno delle modifiche eccezionali. Del resto preparare un piatto vuol dire unire e amalgamare gli ingredienti tra loro, e conoscere i segreti per farlo a regola d’arte non è per nulla facile. Ma neanche impossibile.

Il secondo piatto ideale

Come avremo capito tra pochissimo sveleremo un trucco che riguarda il pollo, in particolare quello fritto. Questo infatti si presenta come un secondo piatto ideale per diverse occasioni. Dal pranzo domenicale ad una cena con ospiti. Infatti parliamo non solo di una portata per cui i bambini vanno pazzi, ma anche di cui gli adulti sono golosi. Scopriamo quindi come fare per trasformare questo piatto in una portata indimenticabile. Infatti è inutile cercare altrove perché è solo l’aggiunta di questa bevanda che renderà il pollo così croccante da fare invidia.

Un alcolico d’eccezione

Per molti non sarà una sorpresa scoprire che la Vodka, superalcolico di origine russa che probabilmente tutti avremo provato almeno una volta, sia utile per tanti scopi oltre a quello per cui lo conosciamo. Uno ad esempio lo abbiamo presentato in questo articolo, ma ne esistono tantissimi. E non a caso oggi ne vediamo un altro, che ha davvero dell’incredibile. Infatti quello che consigliamo oggi è di provare ad aggiungere una tazzina di vodka alla pastella per la frittura che useremo per il pollo.

Proviamo infatti a fare questo per poi continuare la nostra preparazione del pollo fritto e andare a friggere come sempre. Una volta a tavola dovremmo essere in grado di notare una decisa differenza nella consistenza della frittura, e del pollo in generale. Sembra infatti che la Vodka riesca ad accentuare la caratteristica della pastella in grado poi di rendere in frittura la carne croccante, donando quindi al pollo una consistenza tutta nuova e diversa. In una parola, migliore! Non ci resta che provare per scoprire se funziona. Del resto è inutile cercare altrove perché è solo l’aggiunta di questa bevanda che renderà il pollo così croccante da fare invidia.