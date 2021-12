Dopo una recente acquisizione è iniziata la riscossa del titolo The Italian Sea Group che potrebbe guadagnare il 20% nelle prossime settimane.

Ma andiamo per gradi e riportiamo brevemente la notizia dell’acquisto di Perini Navi da parte della società The Italian Sea Group. Nel comunicato ufficiale si legge

“The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”), operatore globale nel settore della nautica di lusso, attraverso la propria controllata al 100%, New Sail S.r.l., si è aggiudicata l’Asta indetta dal Tribunale di Lucca per il fallimento Perini Navi S.p.A., a un prezzo complessivo di 80 milioni di euro“

È importante notare che questa acquisizione è stata effettuata battendo la concorrenza di colossi come Sanlorenzo e Ferretti Group.

Dopo questa acquisizione il titolo ha guadagnato in una settimana oltre il 12% risultando tra i migliori titoli di Piazza Affari. Questo rialzo, però, è particolarmente interessante in quanto ha permesso la rottura in chiusura di settimana dell’importantissima resistenza in area 6,16 euro (I obiettivo di prezzo). Si sono aperte, dunque, le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 6,82 euro e a seguire del III obiettivo di prezzo in area 7,48 euro (III obiettivo di prezzo).

Affinché si verifichi questo scenario, però, sarà di fondamentale importanza la chiusura della settimana in corso. Sarà necessario, infatti, che venga confermata la rottura della resistenza. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare nuovamente al ribasso. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 5,75 euro.

La valutazione del titolo The Italian Sea Group

Dal punto di vista della valutazione il solo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Per il resto tutti gli indicatori indicano un titolo sopravvalutato.

La forza del titolo, però, risiede nelle prospettive di crescita futura. Secondo gli analisti, infatti, gli utili del titolo sono attesi crescere mediamente del 40% all’anno per i prossimi tre anni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivi medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

È iniziata la riscossa del titolo The Italian Sea Group che potrebbe guadagnare il 20% nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni The Italian Sea Group (MIL:TISG) hanno chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 6,37 euro in rialzo del 7,60% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale