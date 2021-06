Quando si arreda la propria casa facciamo molto caso alla scelta dei colori delle pareti e alle porte. Del resto sono proprio queste piccole cose a fare la differenza e che permettono alla casa di avere una vera e propria personalità. Ma quando si scelgono porte di colore chiaro cosa fare per mantenere la tonalità e come pulirle?

Infatti, in questo articolo scopriremo come è incredibilmente semplice pulire le porte laccate di bianco per farle tornare brillanti come nuove.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Attenzione al materiale della porta

Se lo stile della casa è semplice e moderno, le porte bianche sono un dettaglio che non può assolutamente mancare. Tuttavia il bianco è un azzardo, perché è sicuramente il colore più delicato tra tutti. Di conseguenza la pulizia deve essere curata in ogni minimo dettaglio così da evitare che le porte si opacizzino o che il colore risulti alterato.

Innanzitutto bisogna avere ben chiaro che tipologia di porta si ha davanti. Infatti le porte laccate possono avere una finitura lucida oppure opache, ricordando l’effetto del velluto. Diverse le porte, diversi i modi di pulirle.

Inoltre, bisogna sfatare il mito che l’alcool può essere utilizzato ogni superficie. Questo può essere usato soltanto sulle porte bianche laccate lucide e non su quelle opache. In quest’ultimo caso si finirebbe con il rovinarle.

I dettagli per una pulizia perfetta

Per pulire le porte laccate bianche dalla finitura lucida si può utilizzare un mix di acqua e alcool. Quest’ultimo dovrà essere molto diluito.

La pulizia per le porte laccate deve essere delicata. No alle spugnette abrasive o con zone ruvide. Anche nel caso in cui siano presenti delle macchie sulle porte, il primo passaggio consiste nello spolverare per bene la porta. L’ideale è utilizzare delle salviette elettrostatiche o dei panni di cotone bianco. Lo step successivo riguarda il lavaggio.

Anche in questo caso sarà necessario l’uso di un panno in cotone. Basterà inumidirlo con della semplice acqua o, nel caso in cui vi siano macchie più persistenti, aggiungere un pizzico di detergente per mobili laccati. I movimenti dovranno essere circolari e molto delicati.

Dopo aver trattato per bene la porta l’ultimo passaggio consisterà nel passare un panno pulito e inumidito con dell’acqua.

Infine, che si tratti di una finitura lucida o opaca, sarà utile acquistare dei detergenti appositi e adatti alla tipologia di legno così da effettuare una pulizia estremamente efficace.

Ecco perché è incredibilmente semplice pulire le porte laccate di bianco per farle tornare brillanti come nuove.

Per scoprire un rimedio della nonna per pulire le porte laccate con facilità sarà utile anche questo articolo.