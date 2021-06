Quando entriamo in sintonia con il mondo di “Fido”, impariamo conoscere anche i suoi comportamenti. Soprattutto se negli anni maturiamo una notevole esperienza con i cani. Magari, cambiando anche le razze e il sesso. Ognuno di loro, così come noi umani, ha un suo carattere e delle sue peculiarità, ma in comune i nostri amici a quattro zampe tra di loro hanno alcune cose. Tra queste, è incredibilmente semplice ma basta questo gesto diverso dal solito per capire che il nostro cane sta male e ha bisogno di cure. Vediamo come interpretare i vari gesti e i messaggi in questo articolo della nostra Redazione.

Quando il nostro cane vuole manifestarci il suo malessere, lo fa principalmente con due azioni che tutti conosciamo:

non mangiare;

starsene in un angolo della casa col classico sguardo abbattuto.

Ovviamente, ci sono altri modi per capire il malessere del nostro amico, come ad esempio non bere o bere troppo, nascondersi da qualche parte, non rispondere alle nostre chiamate o piangere. Ma, c’è anche un gesto diverso del solito, che pochi conoscono e che può accomunare tutte le razze: dal meticcio a quello più pregiato. Ci riferiamo allo sbalzo d’umore.

La costanza dei nostri amici

Se c’è una cosa che possiamo ammirare nei nostri amici, oltre alla loro devota fedeltà, è la pazienza e la costanza con cui affrontano le giornate. Qualcuno potrebbe obiettare che i cani non sono uomini e quindi non hanno i nostri pensieri. Vero, ma a differenza nostra, anche un cane maltrattato, è pur sempre in grado di mostrare affetto e costanza di carattere al suo padrone. Quando ci alziamo la mattina, è quasi sempre il primo a salutarci, così come alla sera l’ultimo a lasciarci. Eppure, per capire se il nostro amico sta male, ecco che lo vediamo anche dagli improvvisi scatti d’ira. Se Fido è insolitamente nervoso, arrabbiato e irrequieto, significa che potrebbe stare male. Ed è quindi il momento di chiamare il veterinario.

