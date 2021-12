Siamo ancora agli inizi delle festività di fine anno per cui sarebbe anzitempo fissarsi sugli etti in più che segna la bilancia. Cibi succulenti e fuori orario, drink e dolci vari arriveranno anche nelle ore a venire.

Tutto questo si tradurrà in un carico di lavoro senza precedenti per l’organismo, che dovrà fare gli straordinari per smaltire le calorie in eccesso. Al riguardo, è incredibile scoprire quanto tempo impiega l’organismo per smaltire i pasti di Natale o Capodanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

È impressionante il carico medio di calorie durante le festività di fine anno

Un recente studio della British Dietetic Association ha calcolato che nella sola giornata di Natale si arriva a consumare anche 6.000 calorie. Gli stessi numeri importanti, aggiungiamo noi, si potrebbero avere anche nella giornata del primo dell’anno. Più in generale, comunque, in questi giorni sarà facile eccedere il fabbisogno giornaliero di calorie.

Inoltre si aggiunge il fatto che per molti si tratta di giorni di festa, in cui l’organismo è al riposo dal lavoro e/o da pratiche sportive.

Secondo lo studio inglese, quindi, in media un adulto guadagna tra gli 0,5 e 1 kg di peso in più durante questo periodo dell’anno.

Alcuni studi rivelano quanto tempo impiega l’organismo per smaltire un pranzo succulento

Altri esperti di nutrizione hanno stimato il tempo necessario per smaltire un pasto di Natale (Vigilia e/o pranzo). Come sempre la premessa è che tutto dipende da quanto si mangia e quanto elaborati sono i nostri pasti.

La professoressa di Medicina comportamentale Amanda Daley, della School of Sport (Università di Loughborough), ha stimato il tempo necessario per una cena media della Vigilia. Il calcolo è alquanto impressionante, pari a circa 12 ore di camminata a ritmo costante per un adulto di 84 kg.

Tradotto, sarebbe l’equivalente del camminare per circa 80 km o del praticare jogging per 5-6 ore. Al riguardo, abbiamo già visto cosa scegliere tra corsa e camminata, cosa è più indicato e fa stare meglio.

È incredibile scoprire quanto tempo impiega l’organismo per smaltire i pasti di Natale o Capodanno

Andiamo ancora aventi con gli esempi e prendiamo a riferimento una semplice porzione di torta farcita con crema. Una fetta di 100 grammi fornisce 370 kcal e per smaltirla occorrono comunque tempi impegnativi. Ad esempio si potrebbe optare per 94 minuti di camminata veloce, oppure per 64 minuti di bici o in 102 di stiro o addirittura 255 a restare in piedi, inattivi.

Ecco spiegato perché se le calorie assunte (a cena o a pranzo) vanno ben oltre quelle di una sola fetta di torta, i tempi si allungano a dismisura.

Ad ogni modo, molto dipende anche dal sesso, dall’età, dal metabolismo e le condizioni generali di un individuo. Infine, gli esperti sono concordi nel sostenere che in tutti i casi il movimento (moderato o veloce) sia un toccasana per lo smaltimento delle calorie in eccesso.

Dopo le abbuffate di Natale, quindi, non c’è niente di meglio del concedersi un lungo giro per le vie del centro. Oppure andare in bici o dai parenti a piedi, giocare con i bambini o fare una lunga passeggiata con il nostro amico a quattro zampe.

Approfondimento

Contro la stitichezza ecco 3 cibi lassativi ottimi per andare di corpo più una potente abitudine.