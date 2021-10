Anche questa settimana è passata ed ecco che arriva il tanto atteso weekend per goderci un po’ di relax e di sana libertà. Finalmente è sabato mattina, pensiamo, e possiamo fare qualsiasi cosa ci passi per la testa. Tuttavia, proprio nel momento in cui stiamo per andare sotto la doccia, un pensiero ci assale e non ci molla più: le pulizie.

Bisogna lavare le lenzuola e gli asciugamani, spazzare per terra e passare un panno sulla libreria impolverata dal lontano 2010. E allora, via a stracci, scopa e chi più ne ha più ne metta.

Bene, abbiamo finito di fare le Cenerentole del weekend, ma ad un tratto spuntano davanti a noi un enorme alone e peli sparsi per terra. Come mai, dato che si è appena passato lo straccio? Un motivo c’è ed ecco come risolvere il problema.

È incredibile scoprire che la vera causa dei pavimenti sporchi sia proprio sotto il nostro naso

In un precedente articolo abbiamo scoperto finalmente il motivo per cui il pavimento sembra sempre sporco anche se puliamo e ci siamo riferiti all’aspirapolvere sporco. Difatti, pulire con un elettrodomestico impolverato, non avrà altro risultato se non quello di sporcare ancora di più.

Allo stesso modo, oggi parleremo di un altro strumento fondamentale per la nostra igiene casalinga, ma che può nascondere alcune insidie. Parliamo del mocio, estremamente utile per le faccende domestiche ma che richiede alcune attenzioni.

Quante volte ci sarà capitato di gettare l’acqua del secchio e vederla di un colore tra il grigio scuro e il nero pece. Beh, dobbiamo sapere che il colore certamente poco limpido non sempre deriva dai nostri pavimenti, ma proprio dal mocio in sé per sé. Ok, ma come possiamo pulirlo senza usare prodotti costosi e aggressivi sui nostri parquet?

Un ingrediente tuttofare

Tra i nostri suggerimenti, si è parlato dell’interessante motivo per cui tutti stanno mettendo un mocio nell’aceto, proprio per pulirlo.

In realtà, l’aceto così come altri particolari prodotti, rischiano di lasciare sui nostri pavimenti un odore forte e sgradevole che si propaga in ogni stanza.

Per evitare questi spiacevoli risultati, i nostri esperti di casa e giardino hanno pensato ad un altro ingrediente altrettanto efficace ma inodore, il bicarbonato.

Basterà prendere un secchio pulito, riempirlo d’acqua e versare 3 cucchiai pieni di bicarbonato. A questo punto, lasciamo il mocio a mollo per circa un’ora e risciacquiamo per almeno due volte.

Strizziamolo per bene nello stesso secchio e lasciamolo asciugare all’aria aperta. Voilà, il nostro mocio sarà limpido e potremo pulire in modo impeccabile. È incredibile scoprire che la vera causa dei pavimenti sporchi sia proprio sotto il nostro naso, non ci resta che ripetere quest’operazione ogni due settimane.