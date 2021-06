Abbiamo già cominciato a non vederle più in giro, perché sono fatte di plastica. Anche se davvero piccoli, questi oggetti utilissimi e monouso che abbiamo forzatamente usato per tutta la pandemia, sono stati messi al bando, non si producono più in materiali inquinanti.

Dunque, con l’arrivo della bella stagione, visto che ci siamo abituati a portare una mascherina, controlliamo che tutti i locali dove prendiamo da bere rispettino alla lettera i nuovi regolamenti.

E decidiamoci a comprarcelo, questo nuovo accessorio personale ed eco-friendly, la cannuccia. Sì, è incredibile: questo utilissimo oggetto non ce lo danno più al bar e dobbiamo usarne uno personale.

Le nuove cannucce monouso in materiale biodegradabile

Le nuove cannucce ecosostenibili che ci infilano nei cocktail costano qualcosa di più e infatti anche gli aperitivi sono leggermente aumentati. Tuttavia sono ecosostenibili, danno lavoro alle economie più povere del Mondo. Alcune sono realizzate in vera paglia e sono molto sottili. Prolungano il piacere di una bevanda deliziosa.

Le cannucce in bambù con custodia in canapa sono in commercio sia fini che più grosse da succo di frutta. Uno dei più grandi produttori di cannucce fatte a mano è il Vietnam. Possiamo sostenere un villaggio mentre beviamo un succo di frutta. Chi vuole farsi notare può scegliere la cannuccia in silicone: si comprano a scatole, come le matite o i pastelli, in delicate sfumature a piacere: per esempio dal rosa al viola.

Le cannucce personali da usare per sempre sono davvero stupefacenti. Ci sono quelle pieghevoli in silicone, con custodia da cuffiette. Hanno in dotazione pure uno scovolino per la perfetta manutenzione dopo un frappè o una centrifuga detox (ecco qui qualche ricetta).

Sono super tecnologiche, invece, quelle in acciaio inox che si allungano come un telescopio, direttamente dall’astuccio, e sono disponibili in vari colori.

Fatte per stupire

Per stupire i nostri amici con un omaggio possiamo accoglierli a una festa con cannucce commestibili e aromatizzate alla cannella, al ginger, alla menta, fatte con zucchero e amido di mais.

Per lasciare un simpatico ricordo della serata possiamo regalare cannucce dritte o piegate color acciaio, oro o bronzo, in metallo leggerissimo.

Infine, per i più snob, ecco e cannucce in vetro colorato, che si lavano comodamente in lavastoviglie, prodotte dai grandi fabbricanti di bicchieri.