Spesso quando si valuta l’adozione, o l’acquisto, di un animale domestico gli italiani non sempre preferiscono cani, gatti, o pesci. Sono quasi 13 milioni, infatti, le famiglie che hanno scelto di portarsi a casa degli uccelli. E fra i più apprezzati ci sono sicuramente i pappagalli, sia di piccole che di grandi dimensioni. Quando bisogna prenderne uno, però, molti non sanno quanto è incredibile questo pappagallo da compagnia che parla tanto ed ha un’intelligenza fuori dal comune.

Una premessa su questo animale

La scelta di convivere con un pappagallo deve essere innanzitutto responsabile. Prima di tutto bisogna informarsi bene ed assicurarsi di possedere tutta la documentazione necessaria (CITES). In secondo luogo, vanno riconosciute quali sono le esigenze di questi animali esotici.

Ad esempio, i pappagalli per natura sono ottimi volatori e non è giusto tenerli sempre chiusi in una gabbia. Così facendo, il pappagallo può cadere subito in depressione e farsi del male. Non è raro infatti vedere un pappagallo che si strappa le piume, o che urla di continuo. Un altro fattore che genera profondo malessere nell’animale è l’asocialità. Questi uccelli, di fatto, hanno una vita sociale molto ricca perché sono abituati a vivere in collettività. Quindi se si passa molto tempo fuori casa, è crudele scegliere un pappagallo come animale domestico.

Cenerino

Il cenerino è un pappagallo nativo dell’Africa centro-occidentale, dal piumaggio grigio e dalla caratteristica coda rossa. Non tutti comprendono quanto è incredibile questo pappagallo da compagnia che parla tanto ed ha un’intelligenza fuori dal comune.

Infatti, non solo è bravissimo ad imitare i suoni, sia umani che non, ma se si è capaci ad addomesticarlo, riesce a comporre intere frasi!

Ma come fanno a parlare i cenerini? In realtà, come tutti gli altri pappagalli, essi sono capaci di farlo perché il loro apparato respiratorio è molto simile a quello umano.

Alcuni, addirittura, sono anche in grado di selezionare e distinguere oggetti per forma e colore, nonché effettuare semplici calcoli matematici. Queste abilità rendono la sua intelligenza paragonabile a quella di un bambino di 4-6 anni. Anche le popolazioni antiche, come i romani, i greci e gli egizi apprezzavano questa loro dote. Il cenerino è il perfetto animale da compagnia, se gli si dedica il tempo necessario.