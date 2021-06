Il sale non serve solo per condire. Ha mille usi in casa e in cucina. Lo si può sfruttare per le pulizie. Oppure per conservare il cibo. Anche se sembra assurdo, il sale può addirittura rendere più dolce l’anguria. Ma cosa succede, invece, se si lascia un tuorlo d’uovo nel sale?

È incredibile quel che si può ottenere con un tuorlo, sale e zucchero

Le uova sono un elemento davvero importante nell’alimentazione. Sono, infatti, un’ottima fonte di proteine di alta qualità. Forniscono al corpo tutti gli amminoacidi che l’organismo non può produrre naturalmente. Inoltre contengono vitamine e sali minerali, tra cui vitamina A, vitamine del gruppo B, riboflavina, acido folico, potassio, calcio, fosforo, ferro…

Insomma, è importante non trascurare le uova nella propria dieta. I modi di cucinare le uova sono innumerevoli: sode, strapazzate, in camicia, nella frittata, à la coque… Eppure spesso ci si stanca delle solite preparazioni.

Ebbene, esiste un modo davvero originale per gustare il tuorlo d’uovo. È incredibile quel che si può ottenere con un tuorlo, del sale e dello zucchero! Ecco come procedere.

Una preparazione del tutto originale

Alcuni trucchetti da chef sono davvero alla portata di tutti. È il caso del tuorlo d’uovo marinato, ideato da Carlo Cracco. Prepararlo è semplicissimo, e richiede solo pochi ingredienti: tuorlo, sale e zucchero. In realtà è sufficiente il sale. Ma lo zucchero serve per smorzare la sapidità.

Ecco come procedere: sgusciare un uovo e separare il tuorlo dall’albume, senza romperlo. Adagiare il tuorlo in un ciotola contenente una miscela di sale e zucchero in parti uguali. Il tuorlo deve essere completamente ricoperto. Lasciar riposare.

Grazie a questa ricetta, il tuorlo d’uovo diventerà solido. Lo si potrà così gustare grattugiato, per esempio nelle insalate, in un panino, nella pasta o sui risotti. Il sale e lo zucchero, infatti, assorbiranno l’acqua contenuta nell’uovo. Inoltre, cambieranno la struttura delle proteine.

Il risultato sarà, dunque, un tuorlo d’uovo sodo all’esterno e morbido all’interno (dopo circa tre ore). Se si vuole un tuorlo completamente solido, bisogna pazientare per circa 14 giorni. In questo caso, è meglio far marinare il tuorlo in un barattolo semichiuso. Ma l’attesa sarà ripagata: è davvero un modo originale e gustoso per introdurre più uova nella propria dieta!