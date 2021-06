È tempo di vacanze, ma se ancora le ferie sono lontane perché non pensare a piccoli weekend per ammirare le bellezze naturali e storiche dell’Italia. Spesso siamo portati ad immaginare posti lontani dove ammirare paesaggi incredibili e suggestivi. E, invece, non è necessario fare viaggi oltre oceano per vedere posti paradisiaci, perché la nostra bella Italia è colma di posti meravigliosi.

Infatti, il nostro bel Paese nasconde dei posti incantati e meravigliosi dove la natura e la storia la fanno da padrone. Proprio come illustrato nell’articolo “È uno dei borghi più belli d’Italia con case a picco sul mare, chiese suggestive e la magnifica Grotta dello Smeraldo”. È incredibile quanto sia unico e suggestivo lo spettacolo naturale di questa sorprendente cascata a pochi chilometri da Roma. I consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano quest’oggi le bellezze del Parco Villa Gregoriana di Tivoli, a poca distanza dalla capitale. Qui vi è un connubio tra storia e natura unico e straordinario.

Villa Gregoriana, ribattezzata Parco Villa Gregoriana dal FAI è un parco naturale di grande importanza naturalistica e storica, che si trova a Tivoli. Si trova nella valle tra la sponda destra del fiume Aniene e l’antica acropoli romana. Questo parco porta il nome di Papa Gregorio XVI che volle e finanziò il progetto per difendere la città dalle continue esondazioni del fiume Aniene.

All’interno del parco venne creata questa suggestiva e meravigliosa cascata. In particolare, le acque del fiume vennero incanalate in un doppio traforo fatto nel Monte Catillo, ingrossandole in maniera artificiale, creando così un’incredibile cascata. Ovvero una cascata con 120 metri di salto, seconda solo alla cascata delle Marmore. La grande Cascata termina poi nella Valle dell’Inferno. Il Parco Villa Gregoriana è ricco di sentieri, boschi, caverne e grotte, è un luogo davvero suggestivo. Infatti accanto alle bellezze naturali, vi sono le innumerevoli ricchezze architettoniche, come il tempio della Sibilla e il tempio di Vesta.

